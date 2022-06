Nasser Al-Khelaïfi, sobre la denuncia de LaLiga: "¿Quién es Tebas? No tiene idea y su campeonato está un poco muerto"

El dueño del PSG arremete contra el presidente de LaLiga en una entrevista ofrecida a "Marca". "No conozco a esa persona", dispara.

Nasser Al-Khelaifi, dueño del Paris Saint-Germain, concedió una entrevista al diario "Marca" en la que arremetió contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, después de que la patronal denunciara al club francés por incumplir -presuntamente- las normas del Fair Play Financiero. La denuncia se hizo poco después de que los galos anunciaran la continuidad de Kylian Mbappé en la capital francesa.

Consultado acerca de si le preocupaba la demanda de Tebas ante la justicia francesa y ante Europa, Al-Khelaifi fue contundente: "¿Quién es Tebas? No conozco a esa persona. Nuestro estilo es no meternos en los asuntos de otros clubes, de otras Ligas o Federaciones, no es nuestro estilo. Pero no voy a aceptar que otros nos den lecciones. Me da igual lo que diga, la verdad, se habla de esto hace años ya. Tenemos un proyecto de fútbol por construir y vamos a seguir adelante. No nos preocupa, tampoco todo lo que sale en los medios, porque no podemos perder el tiempo con todo lo que sale".

En ese sentido, preguntado sobre si el nuevo contrato de Mbappé podría poner en riesgo el Fair Play del PSG, contestó con otro ataque a Tebas y a LaLiga: "Todos los años, todos los veranos, es lo mismo. Que si el Fair Play, que si no respetamos al resto... Sabemos lo que podemos hacer, lo que podemos firmar, sabemos mejor que él lo que podemos hacer y nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. No nos tiene que decir alguien de fuera lo que podemos hacer o no. Si lo hacemos, es porque podemos. Mire el caso de Messi. Pasó igual, ya decían que era imposible financieramente y hemos ganado dinero con Messi. No tiene ni idea y debería centrarse en su campeonato porque su campeonato está un poco muerto".

Además, al máximo directivo del PSG le preguntaron si le molesta que desde España se hable continuamente del PSG como un 'club Estado'. "En España el Estado apoya a algunos clubes y más que a nosotros. Un estadio magnífico en el medio de la ciudad sin pagar nada... Nosotros pagamos por el estadio, por el centro de entrenamiento, y les apoyan más a ellos. No es justo. Nosotros pagamos por el estadio, por el centro de entrenamiento, por todo...", respondió.

Sobre la Superliga, Al-Khelaifi señaló: "Para mí está muerta ya. Pero es raro también. El Madrid ha ganado la Champions y de forma merecida además, pero por un lado la quieren ganar, lo han celebrado días, casi una semana, y por otro lado no les gusta jugarla. Si no estás contento no hace falta jugarla. Es la mejor competición del mundo para todos e incluso no sé porque los aficionados españoles están también en contra de esta competición, pero para mí la Superliga está muerta".