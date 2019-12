Narciso Orellana: “Gracias siempre a los que me apoyaron desde el inicio”

El anotador del gol del título para Alianza dio sus impresiones del juego.

Alianza ganó la final del torneo Apertura 2019 con un gol de Narciso Orellana, en un estadio Cuscatlán abarrotado por ambas instituciones. Corona número 14 para los paquidermos y se reconfirman los 10 años sin subirse al podio para los tigrillos.

Al finalizar el juego, Orellana muy eufórico contó: “Gracias siempre a los que me apoyaron desde el inicio. Yo solo tiré el cabezazo y el defensa me ayudó a cambiarlo. Gracias a Dios se nos dan las cosas y el equipo logró el objetivo que se planteó desde el inicio”.

El contención tuvo que ocupar el espacio de Marvin Monterroza, ya que este se lesionó y el técnico Wilson Gutiérrez lo mandó a hacer las funciones del capitán: “Marvin es el que da la salida y nos iba a hacer falta. Cuando salió me dijo: 'Cabrón, ya no aguanto. Salvame'. El técnico me puso más adelante con la función de Marvin pero se me dieron las cosas y pude anotar”