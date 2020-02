La ausencia del Chucky Lozano dejó de notarse en el Napoli

El extremo mexicano no estuvo ni en el banquillo de suplentes, debido a que presenta una contractura en el aductor derecho.

Napoli tuvo algunos problemas ante , pero finalmente se quedó con una importante victoria en condición de visitante por 1-0 . Los Azzurri, de esta manera, se recuperan de lo que fue el tropiezo de la semana pasada ante Lecce y se acercan a los puestos europeos.

El gran ausente en el equipo de Gennaro Gattuso fue el Chucky Lozano , quien ni siquiera estuvo en el banquillo de suplentes del . El mexicano presenta una leve contractura en el aductor derecho y fue uno de los descartes, para no poner en peligro su recuperación .

Sin embargo, la baja de Lozano no tuvo ningún impacto en el juego de los Azzurri, que contaron con mucha actividad por las bandas. Gattuso, de hecho, utilizó hasta cuatro extremos en la victoria ante Cagliari: José Callejón, Eljif Elmas, Lorenzo Insigne y Matteo Politano .

Esto pone en una situación mucho más comprometida al canterano de , que no ha sido tomado en cuenta por Gattuso desde su arribo a San Paolo. El timonel italiano, incluso, hizo referencia a la poca continuidad del mexicano y no dio demasiadas esperanzas al respecto.

" Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones . No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello", explicó el Rino en conferencia de prensa, luego de ser consultado por Lozano.

El Chucky actualmente es el último extremo del Napoli , teniendo por delante a los jugadores de banda anteriormente mencionados. Un panorama poco alentador de cara a la serie contra , donde esperaba disputar su primera eliminatoria en la .