¿Nández al Leeds? "Él me manifestó que quiere jugar con Bielsa", dijo su representante

Pablo Betancourt dijo que hay una posibilidad de que el uruguayo se vaya a jugar a Inglaterra, aunque aclaró que Nahitan "no es un jugador para la B".

Desde hace un tiempo ya que el futuro de Nahitan Nández es una incógnita. Boca debió hacer un esfuerzo grande para retenerlo en el último mercado de pases y sabe que es, en éste, vuelvan por él desde Europa. Y uno que tiene el ojo puesto en el volante uruguayo es ni más ni menos que el Leeds de Marcelo Bielsa, que pelea el ascenso a la Premier League.

Así lo confirmó Pablo Bentancourt, representante del futbolista, en Gol de Vestuario: "De los clubes que he hablado en Europa, él me manifestó que quiere jugar con Bielsa. Tenemos relación con ellos y para Nahitan sería un placer. Igual, no hay nada cerrado y hay que esperar por una oferta real. No es un jugador para la Serie B".

Además, le metió presión a la dirigencia del Xeneize en general y a Nicolás Burdisso en particular. "Ellos saben que se puede ir en cualquier momento y que si no se llega a un acuerdo por un nuevo contrato, hay un riesgo de ser transferido. Si aparece algo importante para él y para el club, será transferido", advirtió.