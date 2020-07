Nahuel Guzmán piensa que Tigres está emulando el odio que causa América

El guardameta argentino considera que su equipo comienza a ganarse el papel de institución odiada.

Aunque muchos fanáticos lo nieguen, es imposible negar el impacto que ha tenido Tigres durante los últimos años en el futbol mexicano. El club de San Nicolás vive el mejor momento de su historia, ganando miles de seguidores por sus títulos pero también múltiples enemigos, por sus triunfos y algunas actitudes a reprochar de sus jugadores.

Igualmente, Nahuel Guzmán es de los elementos del equipo que están en el ojo del huracán. En Nuevo León es adorado y una leyenda de los Felinos, pero su caracter provocador en la cancha además de las famosas Nahueleadas lo han convertido en un jugador que es seguido con lupa.

Hace algunos días en la Copa GNP por hubo un intercambio verbal entre Nahuel y Robert Dante Siboldi que el guardameta argentino tomó con filosofía, pensando que es una de las consecuencias de la imagen que las aficiónes se han hecho de su club: “Entiendo que hablar de Tigres o ponerlo en el ojo de la tormenta, en el ojo de la crítica, vende más que hablar de cualquier otro equipo. Desde ese lado aceptamos el rol protagonista que tenemos como en algún momento puede ser el más odiado, que es como se le llama al América. Ese eslogan se lo ganó a base de lograr títulos, de salir campeón en todas las canchas y bueno, a lo mejor estamos de alguna manera repitiendo o emulando esa historia y escribiendo lo nuestro con otros protagonistas", dijo en videoconferencia.

“Me tiene sin cuidado. Creo que hacerle caso a ese tipo de comentarios o críticas no aporta en nada. Sí le da de comer a un montón de gente que vive de esto, de analizar un juego o el mundo Tigre, así que tendremos que salir haciendo todo lo posible para mantener esta institución entre los primeros lugares siendo un equipo competitivo. Es más, hasta por momentos me gusta que hablen de Tigres", aseguró para cerrar el Patón.

Durante la década pasada, los dirigidos por Tuca Ferretti consiguieron cinco títulos de Liga, además de una y tres , nutriendo su palmarés como pocos equipos han hecho en tiempos recientes.