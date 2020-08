Nagelsmann y el Barcelona 2-8 Bayern Múnich: “No debería suceder a este nivel”

El técnico del Leipzig tuvo palabras de análisis sobre el triunfo del Bayern contra los Blaugranas.

El escandaloso triunfo 8-2 del Bayern Múnich contra el sigue generando cualquier cantidad de reacciones alrededor del mundo, sabiendo el dominio Bávaro y la forma de aplastar a uno de los clubes con más prestigio en Europa.

Julian Nagelsmann es una de las nuevas caras de la . El entrenador de 33 años ha enfrentado en cualquier cantidad de ocasiones a los de Allianz Arena, teniendo las credenciales para opinar sobre este partido y distintos tópicos actuales de la .

Al hablar sobre el partido de cuartos de final entre Bayern y Blaugranas, en exclusiva para Goal el estratega del elogió al cuadro alemán, aunque también fue muy crítico con los Catalanes y su competitividad en un compromiso clave: "El Bayern estuvo increíblemente bien, todos los jugadores fueron ambiciosos y mostraron un alto nivel de intensidad. Para ser honesto, el Barcelona también estuvo muy mal. El equipo no parecía liberado para nada, muy saturados de mente y lento en sus acciones. Después del 1-1 hicieron una o dos buenas jugadas, pero nada después de eso. El hecho de que encajaron ocho goles al final es un golpe duro. Eso no debería pasar a este nivel".

Uno de los más cuestionados en la presente Champions League es Pep Guardiola. El entrenador español sumó su noveno año sin ganar la Copa de Europa, acumulando críticas por cambiar su dibujo táctico para enfrentar al . Nagelsmann se dedicó a defender a su colega e intentar interpretar qué buscó en ese duelo: "No puedo valorar eso en Pep porque no sé cuántas veces han entrenado la línea de tres. La idea que tenía básicamente era por las cualidades de sus jugadores, ciertamente no es demasiado complicado. Ya sea 3-4-3 o 4-3-3, no creo que sea tan crucial para Kevin De Bruyne. Al final, son situaciones individuales y no el orden. En mi opinión, es un poco fácil y demasiado atrevido culpar siempre al orden táctico por algo así (una eliminación)".

Finalmente y previo al partido más importante de su trayectoria, Nagelsmann se encargó de analizar su contienda con el : "Es importante trabajar colectivamente. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de evitar que el juego se trabe. Tienen áreas en las que quieren jugar frente al sistema defensivo contrario. Ya tenemos una idea de cómo cerrar estos espacios. Nuestro rival tiene una calidad individual increíble, sobre todo mucha velocidad", dijo para cerrar la charla.