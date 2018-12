Nadie quiere salir perdiendo si se trata de Yeferson Soteldo

Huachipato y Universidad de Chile afinan la fórmula económica para que el llanero continúe en el CDA.

Sabino Aguad ya manifestó que Universidad de Chile está dispuesta a renovar el préstamo de Yeferson Soteldo, su figura, por todo 2019. Este sábado, se conocieron detalles de una negociación que todavía no se cerró en su totalidad. Es que ninguna de las partes quiere ceder demasiado -los laicos no quieren pagar lo que correspondía en un inicio y la usina espera sacar réditos importantes- y a las oficinas acereras todavía no llegó una oferta foránea que convenza.

Según apunta La Tercera, Huachipato busca agregar, al potencial nuevo préstamo, una cláusula "en la que el jugador tiene la posibilidad de partir al extranjero, en caso de recibir una oferta concreta. Eso sí, solo podría irse durante la apertura del mercado, entre el 1 de julio y el 31 de agosto".

En ese mismo sentido, El Mercurio añade que "en la U fueron informados que el piso para prolongar el préstamo en el CDA es de 400 mil dólares más el pase del zaguero Nicolás Ramírez". Todo parece indicar que al ex Zamora le queda otro capítulo de su carrera en Chile.