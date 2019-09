"Nadie podría haber previsto el desastre que sería Alexis": Neville, todavía aturdido por el fracaso de Manchester United

Los Red Devils invirtieron fuertemente en el chileno, pero ahora están pagando parte de su salario durante un préstamo de una temporada en el Inter.

La leyenda del , Gary Neville, indicó que nadie podría haber previsto el fracaso de Alexis Sánchez en Old Trafford. Los Red Devils pensaron que habían logrado un buen golpe cuando ficharon al internacional chileno en enero de 2018.

El interés del rival, , en la ex estrella del , había sido rechazado con el fin de lograr un acuerdo con el inglés por un intercambio con Henrikh Mkhitaryan. Se esperaban grandes cosas de Sánchez, por ser el mejor pagado de la Premier League, pero el jugador de 30 años demostró ser un fracaso en el Teatro de los Sueños.

Con solo cinco goles registrados en 45 juegos, se le permitió vincularse con el gigante de la , , en un préstamo de una temporada. Neville admite estar desconcertado sobre por qué las cosas fueron tan mal para Sánchez en el United, y su fichaje parecía tener mucho sentido cuando José Mourinho se movió para llegar a un acuerdo.

El ex defensor de los Red Devils dijo a Sky Sports: "Hemos visto antes a Alexis Sánchez, durante sus años en el Arsenal, es tenaz, un goleador, dando todo en cada minuto de cada partido". "Nadie podría haber previsto el desastre que estaba por suceder con Alexis Sánchez. No sé qué le pasó. Ese no fue el Alexis Sánchez que jugó en el Arsenal", complementó. "No era viejo cuando United lo fichó. Había sido probado".

Si bien el Niño Maravilla formará parte de los lombardos en la temporada 2019-20, el United tiene que financiar una gran parte de su salario. El conjunto de Antonio Conte no podía permitirse asumir su considerable salario, por lo que los Red Devils están pagando por un jugador al que no pueden recurrir.

Eso se considera otro indicador de lo mal que se ha ido el movimiento de la ex estrella del Arsenal, con Neville sorprendido por una caída tan dramática en su rendimiento. “Sabíamos que United solo le sacaría un par de años, sé que su salario era enorme. Pero mi punto es que nadie podría haber previsto lo malo que sería para el club".

Cabe recordar que el formado en debutó en el Calcio el pasado sábado, en la victoria por 1-0 sobre su ex club, , con Conte entregándole 10 minutos desde el banco de suplentes.

Y esta jornada podría volver a sumar minutos en el arranque de la fase de grupos de la . Y es que el Inter recibe al Slavia Praga, en el Estadio ‘Giuseppe Meazza’, por la primera jornada del Grupo F, que comparte junto al Barcelona de Arturo Vidal y el Borussia Dortmund.