نace el fin de la crisis de Yamal... las bromas apagan el fuego de la discordia en Barcelona

La crisis por el arrebato de Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, terminó rápidamente tras el partido contra el Atlético de Madrid en LaLiga, sin afectar el ambiente dentro del equipo catalán.

El Barcelona logró una valiosa victoria sobre el Atlético de Madrid por 2-1 en su propio estadio, el “Metropolitano”, el pasado sábado en LaLiga, antes de que ambos equipos se vuelvan a enfrentar mañana miércoles, pero en el “Spotify Camp Nou”, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Yamal generó preguntas después de negarse a celebrar con sus compañeros el gol de la victoria contra el Atlético de Madrid, además de salir del campo enfadado y no escuchar las palabras de su entrenador, Hans Flick.

Cuando se le preguntó por la escena extraña, Flick declaró tras el partido: “Todo está bien dentro del vestuario”.

Y según lo que mostraron las imágenes de DAZN, la causa del enfado de Yamal fue José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros, conocido por su comportamiento apasionado y por ser expulsado con frecuencia de los partidos, ya que dio instrucciones al jugador durante el encuentro para que pasara el balón en lugar de disparar, cuando el partido se acercaba al final y el marcador señalaba un empate 1-1.

La intervención de De la Fuente en este tipo de detalles no le gustó a Yamal, que trasladó su malestar a Flick.

El conflicto se resolvió rápidamente

Pero parece que sumar los tres puntos en el feudo del equipo madrileño contribuyó a calmar el ambiente rápidamente.

Según la emisora SER, reinó un ambiente distendido a bordo del avión de regreso a Barcelona, especialmente con la ampliación de la diferencia a 7 puntos sobre el Real Madrid, lo que hizo que las cosas fueran más llevaderas.

Y añadió: “No pasó de ser un arrebato pasajero, y todos intercambiaron bromas en el avión durante el viaje de regreso a la ciudad de Barcelona”.

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