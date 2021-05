Juan Musso, mano a mano con Goal: "Messi no tiene nada que demostrar"

En una charla exclusiva, el arquero argentino habló de todo. Selección, Copa América, Lautaro Martínez, Racing y su futuro ¿en el Inter?

Juan Musso es un tipo sereno, agradable y que responde a cada pregunta con la misma seguridad que demuestra dentro de la cancha. "Siento que soy alguien que siempre está bastante tranquilo", dice en un mano a mano exclusivo con Goal , ante la sugerencia de que la mayoría de los arqueros están un poco locos.

Pero hay un tema que provoca una respuesta apasionada del arquero argentino del Udinese . Musso está totalmente en desacuerdo con el viejo argumento de que Lionel Messi necesita ganar un título con la Selección argentina para demostrar que es el mejor jugador de todos los tiempos. No puede entender a quienes tienen dudas sobre la grandeza de la Pulga.

"No estoy de acuerdo con esa opinión en absoluto. Leo no necesita ganar nada más para demostrar que es el mejor", asegura el futbolista de 27 años. "Se merece ganar un gran torneo, pero el fútbol no funciona así . Fueron tres finales que jugó muy bien, y el equipo también, y no se pudo ganar. Para mí, es el mejor de todos los tiempos. No estoy de acuerdo con lo que dicen, que tiene que ganar un torneo internacional. No le queda nada por demostrar", sentencia el ex-Racing.

El 1 del Udinese, que desde que llegó a la Serie A se convirtió rápidamente en uno de los mejores arqueros de la liga, vuelve a su habitual tono calmo cuando habla sobre sus posibilidades de jugar la Copa América que se viene en junio.

-Franco Armani, Esteban Andrada, Dibu Martínez; con tantos buenos arqueros que compiten por un lugar, ¿te ves con chances?

-La lista de los próximos partidos salió hace unos días y yo estoy en ella. Estoy muy contento porque la Selección es el principal objetivo de mi carrera. Estoy contento de poder ir para dar lo mejor de mí como siempre y después el entrenador tomará su decisión.

-¿Hablás con Scaloni sobre las cosas que necesitás mejorar y trabajar?

-Hablo a menudo con el entrenador de arqueros para charlar sobre los partidos. No es sobre una cosa u otra en particular.

INTER, EL FUTURO Y RACING

El domingo, Udinese viaja a Milán para enfrentarse al Inter campeón. Es un gran día para los Nerazzurri, que festejan su primer Scudetto desde 2010. Sin embargo, la actuación de Musso será aún más interesante para los hinchas del equipo local, ya que el argentino suena con fuerza como el sucesor de Handanovic.

No obstante, pase lo que pase en el Giuseppe Meazza, ya se estableció como uno de los arqueros más interesantes de la Serie A. De hecho, desde que debutó en la liga el 28 de octubre de 2018, mantuvo su valla invicta en 29 oportunidades; sólo Handanovic (36) y Gianluigi Donnarumma (40), el 1 del Milan, tuvieron mejores números durante ese tiempo. Cifras que toman mayor trascendia porque Udinese no está en la mesa de los grandes de Italia.

Sin embargo, los Friulani son famosos por su fructífera estrategia de contratación y, con Musso, lograron otro golpe maestro en el mercado: El argentino llegó desde Racing en el 2018 por sólo 4 millones de euros. Podría decirse que ahora vale ocho veces esa cifra.

-¿Te gustaría unirte al equipo de tu excompañero Lautaro Martínez?

-Mirá, Lautaro está jugando para un gran equipo como el Inter, el mejor equipo de Italia, y tienen una historia increíble. Pero estoy tranquilo acá. Sólo voy partido a partido y miro hacia adelante. No quiero volverme loco con las cuestiones de mercado. Digamos que no me quitan el sueño estos rumores.

-¿Hablás seguido con Lautaro?

-Sí, hay una buena relación con él. Nos vemos mucho, también cuando nos encontramos en la Selección. Lo vi crecer en las inferiores de Racing y estuvimos juntos en Primera. Y ahora ambos estamos en la Serie A. Así que siempre que nos vemos, la pasamos bien.

-¿Seguís la campaña de Racing?

-Sí, el otro día vi el partido contra Vélez que al final ganamos por penales. Así que sí, veo los partidos siempre que puedo. A veces los partidos empiezan a las 2 de la mañana y no puedo. Pero cuando existe la posibilidad, veo todos los partidos.