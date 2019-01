Murillo y la oportunidad de debutar: "Estoy preparado para jugar cuando el míster diga"

El central cafetero habló con la prensa catalana sobre sus objetivos en el onceno culé. "Espero quedarme más de seis meses", aseguró.

Jeison Murillo está cada día más cerca de cumplir el sueño de jugar con la casaca del Barcelona. Los octavos de final de la Copa del Rey ante el Levante parecen ser la oportunidad perfecta para que el colombiano se estrene oficialmente como blaugrana.

"Estoy preparado para jugar en cuanto me diga el Míster. Las ganas y la intención que tengo es disfrutar y jugar. Si se me da la ocasión seré feliz y lo disfrutaré con los brazos abiertos", expresó el ex Valencia en entrevista con Mundo Depotivo. "Vengo a un club que es el mejor, por aquí han pasado grandísimos jugadores y ponerse esta camisa representa muchísimo", explicó.

El zaguero cafetero también desveló que habló con Yerry Mina y que su compatriota lo aconsejó antes de fichar por el Barça. "Me ha deseado lo mejor. Me ha recomendado ciertas cosas y me ha hablado del compañerismo aquí, lo que es el club y lo lindo que es estar en el Barcelona. Me ha recomendado que aproveche y que viva el día a día", contó.

Murillo tambiñen se refirió a la opción de quedarse más de seis meses, su periodo de préstamo en Camp Nou. "El objetivo es ahora mismo entrar bien en el equipo, hacer las cosas de la mejor forma. Dar lo mejor estos seis meses y aprovechar el momento que estoy aquí. Barcelona es el equipo que siempre he referenciado, será unsueño quedarme aquí", sentenció.

El duelo de Copa del Rey entre Levante y Barcelona se disputará este jueves a partir de las 21:30 de España (15:30 en Colombia)