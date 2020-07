Muriel pide minutos y los paga con goles que significan victorias

Victoria apretada, pero por todo lo alto para el , que no tuvo complejos a la hora de visitar a un complicado , que se plantó bien en el terreno de juego, pero que sufrió a uno de los delanteros más efectivos de .

Luis Muriel sigue demostrando que se encuentra en su mejor forma , rápido, inteligente y con un olfato para el gol que se vuelve definitivo por partido consecutivo para el Atalanta, que encuentra en el colombiano a un goleador que no falla cada vez que tiene la oportunidad.

Hoy Muriel marcó, esta vez desde el punto de la pena máxima, con cabeza fría y certeza logró cambiar por gol la sanción del árbitro, único gol del encuentro que significó tres puntos más para el cuadro de Bergamo, que sigue sorprendiendo y en los puestos de punta de la .

#CagliariAtalanta | 0-1 | 27'



⚽️ GOOOOOOLLLL LUIIIIIIIS MURIEEELLLLL!!!!!

#Muriel trasforma il rigore e vantaggio nerazzurro!

Muriel scores from the penalty spot and we take the lead!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/R8Zw88oYD3