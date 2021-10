Munir, en Goal: "Quiero estar en el Sevilla, revertir la situación y triunfar"

El atacante sevillista ha vuelto a entrar en los planes de Lopetegui y quiere agarrar con fuerzas las oportunidades que tenga para triunfar en Nervión

A Munir El Haddadi (San Lorenzo de El Escorial, 1995) le brillan los ojos cuando habla de fútbol. Sigue teniendo la ilusión del niño que fue el MVP de la primera UEFA Youth League de la historia y sueña con terminar de triunfar en un Sevilla donde se le resiste el cartel de indiscutible a pesar de sumar 22 goles en 90 partidos, un tanto cada 209 minutos.

Parece que lleva toda una vida jugando al fútbol porque llegó a la élite muy joven. Con sólo 19 años compartía delantera con Messi y Neymar en el Barcelona y conquistó un triplete de Liga, Champions y Copa del Rey. Después vivió y entendió los altibajos del fútbol y su carrera lo llevó al Valencia y al Alavés antes de fichar por el Sevilla. En Nervión ha tocado la gloria pero también ha visto en dos ocasiones cómo desaparecía de las alineaciones de Lopetegui. Ahora pelea y lucha por volver a convencer a un entrenador que no da oportunidades, deja que sus futbolistas las compren con su trabajo.

¿Cómo está ahora mismo?

"Estoy bien, con mucha ilusión. Ahora mismo estoy trabajando a tope para cuando tenga la oportunidad de ayudar al equipo en todo lo que pueda".

¿Ha vuelto a sentirse futbolista al jugar en los dos últimos partidos?

"Futbolistas somos siempre, cuando juegas y cuando no. Para jugar hay que ganárselo y el jugador se prepara siempre para estar en las mejores condiciones cuando el míster lo necesite y responder".

Los sevillistas se preguntan si pasó algo para que dejara de jugar.

"No pasó nada. El míster tiene que tomar decisiones difíciles porque somos 25 jugadores y para él es complicado. Lo principal para mí era estar aquí, triunfar y trabajar para revertir la situación. Creo que voy por buen camino y sigo adelante".

¿Le gusta jugar como extremo?

"A día de hoy tienes que jugar hasta si te ponen de portero. En banda también me siento cómodo porque de pequeño en las categorías inferiores siempre he jugado ahí".



¿Le viene bien que Lopetegui pueda probar a jugar con dos delanteros?

"Esa posición me puede ir mejor, tener un delantero al lado porque yo soy más de recibir balones, ir al espacio y creo que de alguna manera ahí me encuentro más cómodo".

¿Cuál es el objetivo que se marcan para esta temporada?

"Hemos estado dos años casi sin la afición, nos apoyaban desde casa y luchábamos por ellos. Hemos conseguido buenos objetivos estos dos años y toca seguir porque este es el camino".

Hablaba de la afición, ¿qué sintió al volver a verlos en el campo?

"Ahora se hacía raro ver gente en el estadio. Entrabas y decías: 'hostia...' La verdad que se agradece porque ya necesitábamos a la afición y ese plus de energía que siempre nos dan".

¿Le da pena no haber podido celebrar con ellos la Europa League?

"La verdad es que me queda la espina de no poder haberlo celebrado con nuestra gente. A día de hoy ganar una copa es muy complicado y fue gracias al esfuerzo que hicimos nosotros y la gente que nos apoyó desde su casa. Por esa parte, fue una pena".

¿Cuál es el techo de este Sevilla?

"Nosotros nos marcamos trabajar diariamente, ganar el próximo partido y así. Intentamos conseguir los objetivos de estar lo más alto posible y creo que podemos hacer gran cosas".

Se le ve hace mucha vida con Gudelj o Rakitic, da la sensación de que en el vestuario son como una familia.

"Exacto y se demuestra en el campo. Somos una piña, trabajamos bien y en equipo y se refleja en el campo".

Bono y En Nesyri son claves ahora en el equipo, ¿cómo les ayudó a adaptarse?

"Les he ayudado un poco a adaptarse al club y cómo va todo aquí y la afición que es una maravilla. Lo hice con ellos y haré lo mismo con cualquier compañero que venga".

¿Le ha sorprendido que En Nesyri haya crecido tan rápido?

"Sabemos que En Nesyri ha tenido una evolución muy grande. Si sigue trabajando como lo está haciendo le va a seguir yendo como le está yendo".

Juega con ellos en su Selección, ¿que sintió cuando al fin le dejaron jugar con Marruecos tras el cambio de normativa?

"La verdad que fue un orgullo máximo. La última vez lo daba por perdido porque fui y me dijeron que no había manera de cambiar la normativa. Al mes me volvieron a llamar y me dijeron que al final sí y la verdad que me emocioné mucho"

¿Le ha llamado algún jugador para agradecerle su insistencia para que cambiaran esa norma?

"No me ha llamado nadie pero creo que era evidente cambiar eso porque por unos pocos minutos no te pueden dejar sin una carrera así de bonita".

¿Qué supondría para Munir jugar un Mundial con Marruecos?

"Jugar un Mundial con Marruecos sería un sueño, como para cualquier futbolista o niño. Sería un orgullo conseguir estar ahí. Ahora nos queda un partido de ida y vuelta que es donde veremos si vamos pero creo que tenemos un gran equipo y plena confianza en todos nosotros porque somos una familia y se nota en los partidos. Ahora me concentro en el Sevilla y voy a por todas".

¿Qué le pide a la temporada con el Sevilla?

"Quiero conseguir los objetivos que nos hemos marcado para la temporada pero, sobre todo, trabajar, jugar y ganarme el puesto".