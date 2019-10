Mundial Clubes FIFA: Real Madrid y Atleti, 50 millones por participar

La FIFA aprobó en China la primera edición del nuevo Mundial de Clubes, que se disputará entre el 17 de junio y el 4 de julio de 2021, en Pekín.

Con el nuevo torneo impulsado por la FIFA, que se jugará cada cuatro años, se producirá la desaparición de la Copa Confederaciones de selecciones. La pregunta del millón es ¿por qué un Mundial con 24 Clubes? Sobre todo, por el dinero. Los ingresos que generaba el actual formato, con once triunfos de clubes europeos por apenas dos de los sudamericanos, apenas llegaron a los 110 millones de euros en el último trienio, en un periodo comprendido entre 2015 y 2018. El nuevo torneo FIFA de 2021 multiplicará los ingresos de los clubes.

El reparto: 50 “kilos” por participar. Según ha podido saber Goal, una vez se descuenten los gastos previstos por la organización, un 25% iría a parar a las diferentes confederaciones (UEFA, CONMENBOL, etc), mientras que casi el 75% restante del dinero se lo repartirán los 24 clubes participantes. Diferentes fuentes cercanas a la FIFA consultadas por Goal indican que son muchos los clubes que respaldan el proyecto del nuevo , ya que por el mero hecho de participar en el torneo, se asegurarían unos 50 millones de euros. Un remanente de dinero vital para los grandes clubes. El gran trozo de la tarta, el premio para el equipo que lograse ser campeón, sería un bocado apetitoso: unos 115 millones de euros para el ganador del torneo. Casi nada.

Poderoso caballero. A bote pronto, UEFA no era partidaria del Mundial de Clubes de la FIFA, para no lastrar el potencial de la , pero toda vez que se ha filtrado la cantidad de dinero en premios que los clubes participantes podrían recibir, el torneo ha acabado seduciendo y provocando un efecto llamada entre los clubes más poderosos del continente. Muchos están deseando participar y ninguno se muestra contrario a contribuir con el proyecto de Infantino. Y UEFA, obviamente, no puede ponerle puertas al campo. En resumen: Poderoso caballero es Don Dinero.

La FIFA, aperturista. Nadie mejor que Infantino sabe que para sacar adelante este proyecto del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, no puede ser excluyente. Tiene que contar con los mejores clubes de Europa y Sudamérica, por descontado, pero también “premiar” la participación de los del resto del mundo. De ahí que haya rebajado el cupo europeo – de 12 a 8 participantes-, para aumentar el de los sudamericanos – de 5 a 6 participantes-, los asiáticos, africanos y centro-americanos – pasan de 2 plazas a seguramente 3-, teniendo que conformarse Oceanía con un único club participante.

Participantes confirmados: y Atleti, dentro. Por UEFA, habrá 8 participantes. Serán los campeones de la Champions League y la de las cuatro ediciones previas. Por lo tanto, dos clubes españoles y otros dos ingleses tienen plaza asegurada. A saber: Real Madrid CF, Club , FC y FC. Es decir, quedarían 4 plazas UEFA por asignar todavía. En cuanto a los clubes sudamericanos, se clasificarían los campeones de las dos últimas ediciones de la y la Sudamericana, en 2019 y 2020.

El estímulo de la Europa League. No hay club europeo que, por prestigio y por ingresos económicos – más de 100 millones en caso de conquistar el título-, no aspire a ganar la Champions. Ese título otorga pasaporte directo para jugar el Mundial de Clubes de la FIFA y ganar más dinero. Sin embargo, con este reparto de dinero en el nuevo proyecto FIFA, el club que gane la Europa League – que reparte un dinero que son casi migajas comparados con los ingresos de Champions-, podrá participar en el Mundial de Clubes de la FIFA y dar un enorme salto adelante en su economía, ingresando casi 50 “kilos” por jugarlo, casi el doble que por ser campeón de la Europa League.

El formato: un mínimo de dos partidos y un máximo de cinco. En principio, el plan de la FIFA respecto al formato del torneo pasa porque los 24 clubes se dividan en ocho grupos de tres equipos cada uno, clasificándose el ganador para los cuartos de final en un formato de eliminación directa. Habrá fase de grupos, cuartos, semifinales y final. Los partidos no tendrán prórroga si persiste el empate tras los noventa minutos y se resolverían en la tanda de penaltis. Los equipos disputarían un mínimo de dos partidos, si caen en la fase de grupos, y un máximo de cinco, si llegan hasta la final