Bodo Illgner, a Goal: "Mucha gente elogia a Florentino hoy, pero todo comenzó con Lorenzo Sanz"

El ex portero alemán del Real Madrid elogia la figura del ex presidente blanco. "Sentó las bases", asegura.

Cuando parecía que la carrera de Bodo Illgner (7 de abril de 1967 en Coblenza, ) se había estancado en un Colonia que no tenía grandes aspiraciones, apareció el de Lorenzo Sanz y se lo llevó al Bernabéu en 1996. El club capitalino le acogió en y el portero alemán acabaría ganando con los blancos la Liga de Campeones en 1998 y en 2000, enfrentándose en las finales contra la de Turín y el , respectivamente. Ganaría también dos ligas (1997 y 2001) y una (1998). A pocos días del fallecimiento de Sanz por coronavirus, el propio ex meta teutón recuerda en Goal cómo era la personalidad del ex presidente merengue y la influencia que tuvo en la historia reciente de la institución.

LORENZO SANZ FALLECE POR CORONAVIRUS

"Lorenzo Sanz fue una persona muy importante en mi carrera. Me trajo al Real Madrid en 1996. Fue un hombre valiente que tomó decisiones valientes. Tienes que ser valiente para fichar a un nuevo portero de otro país, teniendo en cuenta que ya tienes a una leyenda del club como Paco Buyo en tu equipo", empezó diciendo Bodo a Goal este miércoles.

"Construyó un equipo completamente nuevo para esa temporada, porque el club no había tenido éxito en Europa y en España los años anteriores. Además, firmó a jugadores como Roberto Carlos, Panucci, Seedorf, Suker o Mijatovic. Y trajo a Fabio Capello, un entrenador con una fuerte personalidad para el Madrid. Era un riesgo, pero era un hombre valiente que tuvo la visión de devolver el éxito a Madrid", añadió.

Para Illgner, las "decisiones de Sanz dieron sus frutos en 1998, cuando nuestro equipo ganó la Liga de Campeones con Jupp Heynckes después de 32 años. Fue un logro enorme y especial para el club y el comienzo de una era que fue continuada por su sucesor, Florentino Pérez, con otro título de Liga de Campeones con Vicente del Bosque en 2000. Mucha gente elogia a Florentino hoy, pero todo comenzó con Lorenzo". "Él sentó las bases", concluyó.