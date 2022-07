Consulta aquí cómo puedes seguir los encuentros del conjunto ché bajo los mandos de Genaro Gattuso.

El Valencia buscará regresar a competiciones europeas en LaLiga 22/23 tras unos años decepcionantes con el único brote verde de la final de Copa del Rey disputada ante el Real Betis Balompié.

El conjunto ché se ha convertido en un equipo cada vez más global en los últimos tiempos, de forma que no sólo tienen hinchada en la capital del Túria, sino que son uno de los equipos más seguidos en toda España, así que sus encuentros son una de las primeras opciones de los aficionados, y las modificaciones para poder seguir sus choques es algo que deben tener en cuenta.

Movistar o DAZN: qué canal de TV emite los partidos del Valencia de La Liga 2022-2023 en televisión y streaming online

En la temporada 22/23 los partidos ligueros seguirán siendo televisados por Movistar Plus, pero la plataforma DAZN también estará a cargo de ellos.

El campeonato liguero se podrá ver por Movistar Plus y por DAZN, que emitirán cinco encuentros cada uno en cada jornada. La elección de qué encuentros televisan será por turnos en 35 de ellas, mientras que en las tres restantes los derechos serán en exclusiva de Movistar Plus y DAZN no retrasmitirá ninguno de los diez.

Además, en los partidos más importantes del campeonato, como los Clásicos o los principales derbis, tanto DAZN como Movistar Plus tendrán los derechos de uno de los dos, de tal forma que cada uno de ellos emita uno en LaLiga.

CANALES TV

Movistar+

Movistar dispone de varios canales donde hasta ahora ha retransmitido los partidos de LaLiga. Por un lado, tienen el canal #Vamos, a través del cual se puede el partido más destacado de la jornada. Además, dispones de los canales Movistar LaLiga, a través de los cuales retransmite el resto de partidos de la jornada.

DAZN

Otra opción es seguir LaLiga Santander a través de DAZN. A partir del 1 de agosto de 2022, la plataforma ofrece diferentes planes a sus suscriptores para darles flexibilidad a la hora de disfrutar de su contenido. De esta forma, pone a disposición del usuario las siguientes propuestas:

Esencial : incluye la Premier League, la Women´s UEFA Champions League, la Copa del Rey, la Euroliga de baloncesto, Fórmula 1 y MotoGP. Si se quiere pagar mensualmente, cuenta con la cuota actual de 12,99 € , mientras que quien prefiera acogerse al anual tiene que pagar 129,99 € en un único pago .

: incluye la Premier League, la Women´s UEFA Champions League, la Copa del Rey, la Euroliga de baloncesto, Fórmula 1 y MotoGP. , mientras que . LaLiga : incluye únicamente los cinco partidos de LaLiga Santander que DAZN ofrecerá a lo largo de 35 jornadas. Su precio mensual es de 18,99 € y no se puede pagar de forma anual .

: incluye únicamente los cinco partidos de LaLiga Santander que DAZN ofrecerá a lo largo de 35 jornadas. . Total: ofrece todo el contenido citado en los dos anteriores. Cuenta con un precio mensual de 24,99 € y, si se decide pagar anualmente, entonces el usuario tendrá que hacer pagos fraccionados de 19,99 € cada mes.

Streaming y online

Ambas plataformas disponen tanto de aplicación como de páginas web desde las que se pueden ver los partidos de fútbol de Primera División. Para acceder a ellas, hay que se clientes de las plataformas y, en función de las cuotas elegidas, de si te permiten o no reproducir los partidos online.