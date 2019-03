Mourinho: "Sé lo que quiero y por eso he rechazado cuatro ofertas"

El técnico portugués quiere volver a entrenar a partir de junio.

José Mourinho quiere volver en junio y lo tiene claro. El técnico portugués, que en diciembre dejó el Manchester United y cuyo nombre estuvo en la mesa del Real Madrid tras la marcha de Santiago Solari, prepara un retorno que, sin saber dónde va a ser, ya sabe cómo ejecutar.

"No importa donde iré, a un lugar donde todavía pueda ganar. Han pasado dos meses y medio desde que estoy sin entrenar y ya me estoy preparando para el siguiente reto. Quiero entrenar a un club, lo quiero encontrar para este verano, en junio para la pretemporada. Sé exactamente lo que no quiero, por eso ya he rechazado tres o cuatro ofertas. Y sé lo que quiero, no el nombre del club, sino el estilo de trabajo, carga de trabajo... Sé lo que quiero y eso es lo que espero", dijo el técnico portugués a 'BeIN Sports '.

"Mi mejor título, el próximo que gane"

Preguntado por filosofías, el que fuera técnico del se agarró a una máxima, la de ganar y sacar a relucir un gen ganador que se olvida del cómo: "Una filosofía de juego sin ganar, ¿qué sentido tiene eso? Mi mejor título será el próximo que gane".

"Mbappé, el jugador más caro del mundo"

Un Mourinho que, además también habló de un hombre llamado a ser el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé: "Un jugador como Mbappé... Cuando hablamos de futuro, no necesitamos decir en qué se va a convertir dentro de cinco años o dentro de diez. Hay que mirarle hoy, es absolutamente increíble. Con la edad que tiene... En el mercado, Cristiano y Messi tienen más de 30 años, Neymar tiene 27.... La edad importa y creo que es el jugador más rentable del mundo hoy en día; el más caro si hablamos de una posible transferencia. El jugador más caro del mundo".