Mourinho entrenará al Tottenham al que rechazó: La frase que le perseguirá

El portugués sustituye a Pochettino al frente del banquillo de los Spurs que rechazó coger en dos ocasiones.

Jose Mourinho se ha convertido en el nuevo entrenador del Tottenham en sustitución de Mauricio Pochettino.

El relevo llega tras el mal arranque de los Spurs en la Premier donde ocupan el decimocuarto puesto a 20 puntos del , líder de la competición. Aunque en Champions se aloja en el segundo puesto con muchas opciones de clasificarse para los octavos como segundo, lo cierto es que haberse alejado tanto en la competición doméstica ha hecho que Daniel Levy haya tomado esta decisión.

Pero Mourinho, que se encontraba viviendo en Londres y en varias quinielas para entrenar a equipos como el Madrid, el o el Bayern, rechazó ser técnico Spurs hasta en dos ocasiones.

En 2007 no quiso hacerse cargo del equipo tras poner fin a su aventura en el . Esa rivalidad de aficiones de la misma ciudad hicieron que Mourinho no quisiera cambiar de acera y ocupar el banquillo del enemigo deportivo. No obstante, tiempo después el portugués negó que esa fuera la verdadera razón y se amparó en una de las cláusulas de su negociación para dejar el Chelsea con el equipo blue que le impedía entrenar en los dos siguientes años.

En 2015 volvió a rechazar el trabajo que dejó Tim Sherwood antes de que precisamente Pochettino se hiciese cargo del banquillo. En aquella ocasión Mou aseguró que “no podía coger el trabajo porque quiero mucho al Chelsea y a sus seguidores. Jamás le entrenaría”. Semanas después tomaba las riendas del .

En sus primeras palabras como nuevo técnico del , Mourinho ha lanzado un mensaje explicando las razones para aceptar la oferta ahora.