Mourinho elogió al Barcelona y a Rakitic tras la victoria ante el Real Madrid

El exentrenador del conjunto blanco analizó el Clásico por TV.

El exentrenador José Mourinho ensalzó el partido del Barcelona y, en particular, la figura de Ivan Rakitic durante su partido ante el Real Madrid. El luso, extécnico de los blancos, analizó el encuentro para beIN Sports.

“Es uno de los jugadores más infravalorados del mundo. Es un fantástico jugador en todos los niveles. En sus tareas defensivas en el lado derecho para compensar a Messi, en posesión es fantástico, juega fácil, es efectivo... Quería decirlo antes de acabar, porque normalmente siempre hablamos de los grandes nombres”. dijo sobre el croata.

Como siemore puso su particular nota de humor cuando dijo qué debería mejorar Rakitic: “Necesita mejorar en su Instagram, sus redes sociales, porque en este momento no es muy importante. No es muy bueno en eso, es muy bueno en el campo”.

Respecto al partido del Barcelona en el Bernabéu, comentó: “Es un elogio, no es una crítica. No juegan fenomenal, pero ellos son sólidos y ganan los partidos. Tienen a Piqué y Lenglet, una fantástica pareja, por delante de Ter Stegen que es mejor temporada a temporada”.

El Real Madrid perdió 0-1 ante el Barcelona en LaLiga, días después de haber perdido otro Clásico, esta vez en Copa y por 0-3. Por ello, el nombre de Mourinho ha vuelto a surgir como una alternativa al banquillo entre algunos aficionados merengues, como Goal pudo comprobar.