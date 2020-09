Mourinho, contundente: “Messi sólo podría ir a un equipo que no respete el Fair Play”

¿Palo para el Manchester City? El entrenador del Tottenham habló también de la novela protagonizada por el argentino.

Tras la entrevista exclusiva de Lionel Messi en Goal, el futuro del 10 del quedó claro, al menos por los próximos meses. Sin embargo, José Mourinho quiso agregar otro capítulo a esta novela. “Messi sólo podría ir a un equipo que no respete el 'Fair Play' financiero”, aseguró el portugués en declaraciones a JOE.

¿Palo para el ? Así parece. El entrenador del aclaró que, por tal motivo, por respetar ese Fair Play, el argentino nunca fue una opción para el argentino. “El Tottenham no será, seguro”, aclaró.

El extécnico del , siguiendo por esta misma línea de pensamiento, se refirió a la sanción que le perdonaron el City: “Fue una decisión vergonzosa porque si el City no es culpable, entonces no se le castiga con diez millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo son, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición”.