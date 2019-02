Mourinho, condenado: una multa por tres millones de euros y un año de cárcel

Se conoció este martes la sentencia al portugués por fraude fiscal. El entrenador no irá a prisión porque carece de antecedentes penales.

No son buenos meses para José Mourinho. En diciembre, por malos resultados y una mala relación con la plantilla, fue despedido de Manchester United. Ahora, este martes, se dio a conocer la condena que recibió por fraude fiscal en España: un año de cárcel (no cumplirá porque no tiene antecedentes penales) y deberá pagar una multa de poco más de tres millones de euros, tras aceptar el escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid.

¿Qué dice ese mismo escrito? Según Europa Press, el portugués incurrió en dos delitos contra Hacienda Pública tras “suscribir en 2004 un contrato por el que simulaba la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Koper Services SA, con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas”. Se aclara además que el entrenador firmó el 31 de marzo de 2010 un contrato de trabajo con el Real Madrid, motivo por el que adquirió la condición de residente fiscal en España.

Claro que Mourinho no se hará demasiado problema en pagar esta multa, luego de cobrar un finiquito de 26 millones de euros, tras ser despedido del United…