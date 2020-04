Mourinho reparte comida entre los más necesitados por el Covid-19

El luso arrima el hombro para ayudar en la lucha contra el coronavirus repartiendo comida

En los momentos más complicados, hay que arrimar el hombro. Y eso es lo que ha hecho José Mourinho, entrenador del , en las últimas horas. Con el fin de colaborar para ayudar a los más necesitados en mitad de la pandemia del coronavirus, el portugués no ha dudado en mostrar su lado más solidario. "The Special One" se ha convertido en un peón más para dedicarse al reparto de alimentos a domicilio, para ayudar las familias que peor lo están pasando durante esta terrible crisis sanitaria a escala mundial.

La iniciativa de Mourinho se ha podido conocer gracias a que el club ha publicado algunas fotografías donde Mou aparece, con la pertinente mascarilla y los guantes, cargando cargando con cajas repletas de productos de primera necesidad. El técnico de los "Spurs" cargó las cajas en diferentes vehículos para repartir entre los ciudadanos más necesitados. Mourinho también se dejó ver en las instalaciones desde donde se reparte toda la comida. Sin duda, un gran detalle de Mourinho.

Por cierto, que el estadio del Tottenham ha abierto sus puertas a los pacientes del hospital North Middlesex. Algo que ha querido explicar Mourinho en Sky Sports diciendo: "Intentas visualizar un día normal aquí, con la charla pre partido, el partido... y luego vienes aquí y ves unas instalaciones increíbles para un hospital. Creo que es fantástico", comentó Mou.