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Motsepe sobre el verdadero campeón de África: «Le he entregado la copa a Koulibaly»

Senegal
Senegal vs Morocco
Morocco
Copa Africana de Naciones
Senegal
Marruecos

El presidente de la CAF aborda el tema de los detenidos senegaleses en Marruecos

La visita de Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), a Senegal ha reabierto la polémica sobre la final de la Copa Africana de Naciones de 2025. Se cuestiona quién es el verdadero campeón, tras la decisión de otorgar el título a Marruecos por el breve retiro de Senegal del campo. También se abordó la situación de los aficionados senegaleses retenidos en Marruecos.

La CAF les quitó el título a los Leones de la Teranga y se lo dio a Marruecos tras considerar que Senegal perdió la final por retirarse unos quince minutos del partido antes de volver al campo. y su victoria en la prórroga (1-0) sobre los locales, tras un partido marcado por la polémica arbitral y grandes tensiones.

Durante una rueda de prensa en Dakar, Motsi se refirió a los seguidores senegaleses aún retenidos en Marruecos tras la final y declaró: «Respetamos la soberanía de Senegal y de Marruecos». 

Y añadió: «Estoy totalmente de acuerdo en que estas personas fueron detenidas en un estadio, durante un torneo que organizamos, por lo que también nos corresponde a nosotros la responsabilidad de ello».

Y concluyó: «Hay conversaciones diplomáticas en curso para resolver este problema; es una cuestión importante para nosotros, pero dada su delicadeza, no podemos discutirla públicamente».

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Al preguntarle quién es el verdadero campeón de África, respondió: «Entregué la medalla de oro a Sadio Mané, la copa a Kalidou Koulibaly y 10 millones de dólares a los Leones de Teranga, pero debo respetar las leyes vigentes».

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