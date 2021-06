Morata: “Recibí amenazas, insultos y un ojalá se mueran tus hijos”

🇪🇸 Entrevista a @AlvaroMorata en @partidazocope



❌ "Yo lo doy todo, y he recibido amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos..."



😕 "@IkerCasillas, @PReina25 y @RaulGonzalez me han dicho que no le dé importancia a las críticas"https://t.co/yQce5QXg9I