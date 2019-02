Morata: "Hace tres años y medio le prometí a Simeone venir al Atlético"

El delantero rojiblanco analiza sus primeros días como colchonero y habla sobre la eliminatoria de Champions League ante la Juventus

Álvaro Morata será sin duda uno de los grandes protagonistas de la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Champions League, y es que el ahora delantero rojiblanco pasó dos temporadas en la Vecchia Signora.

El delantero reconoce en una entrevista al diario AS que hace mucho tiempo que prometió a Simeone fichar por el Atlético, con lo que todo esto viene de lejos: "Si digo la verdad hace tres años y medio fue el primer contacto. Le di mi palabra a Simeone de que vendría. No pudo ser antes, pero no dependía de mí".

Además cree que el estilo del Atlético del 'Cholo' le viene muy bien: "Es el equipo perfecto para mí. Me gusta correr, defender, rascar... ¿La manera de jugar? Parece que solo hay que correr; pero hay que hacerlo con sentido, con rigor táctico, parece sencillo ir al mismo lado. Me estoy acoplando lo mejor que puedo y seguro que con el tiempo irá mejor", ha señalado.

Morata ha dejado claro que si marca ante la Juventus en el Wanda Metropolitano lo celebrará, algo que no ocurrirá si pasa en el Juventus Stadium: "Mi primer gol con el Atlético tengo que celebrarlo, significa mucho para mí. No podría quedarme parado y pedir perdón. Es cierto que allí respetaría al máximo a la afición de la Juventus, que es mi equipo en Italia. Creo que la gente de la Juventus lo entendería".

También ha hablado sobre su relación con Cristiano Ronaldo, la cual es buena: "Nunca tuve ningún problema con Cristiano. A lo mejor entendemos algunas cosas de manera diferente, pero no tuve ningún problema con él. Ojalá no tenga su día. A veces hablaba con él cosas fuera del fútbol. Hablamos de la familia. Es buena persona y no hay problema".