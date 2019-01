Montiel contó detalles sobre el polémico festejo de Benedetto en la final de la Libertadores

El defensor de River reveló que, en el momento, no se dio cuenta de los gestos del delantero de Boca y recién vio la imagen al final del partido.

Sin dudas, una de las imágenes más icónicas de la final de la Copa Libertadores es la del gesto que le hizo Darío Benedetto a Gonzalo Montiel mientras festejaba el 1-0 parcial de Boca sobre River. Una mueca que, tras el triunfo del Millonario, se transformó en miles de memes y hasta en caretas para burlarse del Pipa, pero que en el momento no despertó ni siquiera una reacción en el defensor del conjunto de Núñez: casi un mes después, el jugador explicó por qué.

"En el momento no lo vi, porque yo llego a chocarlo y quedo de espaldas. Y ningún compañero me lo advirtió. Recién me enteré cuando entramos al vestuario después de que terminara el partido", contó el lateral en diálogo con el diario Clarín "Estábamos festejando y vino el Polaco (Diego Haliasz, fotógrafo oficial del club) y me lo mostró. Ahí me agarró un poco de calentura, pero vi que tenía la medalla colgada y enseguida se me pasó y seguí festejando con mis compañeros", reveló.

El defensor aseguró que no guarda rencor por lo sucedido: "Fue un gesto despectivo, pero como puede ser un insulto. Son cosas que pasan adentro de la cancha, quedó ahí. Benedetto no me pidió disculpas y no siento que me las deba, quedará como una anécdota". Sin embargo, disfruta de las cargadas que se generaron a partir del gesto: "Fue una locura lo de las máscaras y los memes. La gente de River es una cosa de locos, cuando veo eso me mato de risa. La gente está tan loca como el Pity Martínez".