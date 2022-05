Monchi cuenta con Lopetegui como entrenador y admite que habrá ventas en el Sevilla

El Sevilla cerró este domingo su objetivo de clasificarse por tercera temporada consecutiva a la UEFA Champions League. Tras conseguirlo, el director deportivo del club, Ramón Rodríguez "Monchi", ha hecho balance de la temporada en una entrevista en la "Cadena COPE" y ha dejado claro que cuenta con Julen Lopetegui para que sea el entrenador la próxima temporada.

Balance de la temporada: "En la temporada hay muchas cosas que analizar. La gente pedía que hiciéramos un examen de conciencia antes, pero cuando el balón está en juego, las críticas deben ser de puertas para dentro. Ahora tenemos que reflexionar y analizar qué hemos hecho bien o mal. Creo que hemos hecho más cosas buenas que malas, si no, no estaríamos en Champions. Pero creo que nos hemos equivocado y el máximo responsable soy yo. Soy un privilegiado porque tengo autonomía, ahora tendré que analizarlo. Hemos cometido errores, menos de los que la gente piense, pero más de los que hay que cometer para estar en la élite. Necesitamos seguir creciendo, cada vez nos queda menos margen, y es el momento en que tenemos que potenciar lo que hemos hecho bien y corregir lo malo. Es bueno equivocarse si eres capaz de buscar las soluciones. Vamos a estar en eso porque queremos seguir creciendo. Ayer fue un día bonito, de satisfacción, mirad cómo se celebró. Pero ahora llega un momento de análisis y el primero es Monchi, que debe pensar si está preparado y mentalizado para seguir creciendo con la exigencia de este club, que es un club grande".

El futuro de Lopetegui: "Yo no tengo que decirle nada a Lopetegui porque tiene contrato en vigor y sabe lo que pienso de él. Habré hablado 15 veces en estos dos meses del tema de Lopetegui, el presidente igual... No hay otro camino que no sea seguir con el proyecto de Lopetegui. No tenemos que decirlo cada día, no hay que reforzar nada, es un entrenador en el que confiamos, estimamos un montón, nos aporta mucho. Tiene contrato, lo dijo el presidente, lo dije yo, no tenemos que estar cada día... No hay ningún debate. El debate puede estar en vosotros, en algún friki... ¿La afición? La afición no tiene que decidir. La respeto y la quiero. Ojo, una parte de la afición, conozco un montón de gente sevillistas igual que otros que me dicen lo contrario, '¿dónde vas a encontrar un entrenador mejor?'. No hay debate, hay que sentarse para volver a crecer de nuevo".

Críticas a Lopetegui: "De verdad que no. Una cosa es que yo no haya salido públicamente a decirlo, no es el momento. La exigencia de este club está marcada por su historia reciente. Todo lo bueno que hemos conseguido es una mochila que llevamos encima. Otra cosa no te la compran, una generación de sevillistas sólo ha vivido éxitos y títulos. No les puedes vender otra cosa, quien no lo entienda no puede trabajar en este club. He vivido 20 temporadas aquí y esta es la más complicada con diferencia sobre la segunda. Gestionar este año ha sido lo más difícil que he vivido como director deportivo. Y eso está marcado por nuestra exigencia personal. Este equipo ha perdido cuatro partidos esta temporada. El resto que no hemos ganado siempre ha sido una crisis, pero no interna. Con la autoexigencia de Lopetegui, Monchi, Pepe Castro y Del Nido Carrasco... Sé lo que sufren los jugadores y el cuerpo técnico, pero a veces no es mejor padre el que más riñe sino el que más protege. Y había que proteger a un grupo que lo ha pasado mal. Hemos ido a Valencia con 12 profesionales. Una eliminatoria de Copa con el cuarto portero que venía de estar dos meses parados. Son realidades. Y a pesar de todo hemos conseguido un objetivo cada vez más complicado que no podemos infravalorar. Preguntadle al Betis, la Real Sociedad, el Atheltic, si querrían estar donde estamos nosotros".

Críticas desde Madrid: "Creo que si alguien ha sido crítico conmigo ha sido el periodismo sevillano, que está más cerca y porque me he equivocado muchas veces. Habéis sido testigos de esos errores y los habéis comentado. Os conozco hace mucho tiempo y no creo que hayáis sido más 'light' a la hora de comentar mis errores. El problema es que Madrid está muy lejos, aunque parezca mentira. ¿Por qué me rebelo un poco? Admito que los que me conocéis en todas mis facetas lo comentéis, pero no puedo admitirlo de gente que no me conoce, de gente que no sabe lo que hago todos los días. Decir que los periodistas de Sevilla viven de mi mano me duele, no por mí, sino por la gente que trabaja conmigo, por mi familia, por mi club, por las horas que le dedico a esto... Son 20 finales y 10 títulos, eso es lo único. No quiero hacer más leña del árbol caído, ayer creí que era el momento y lo hice desde el corazón, posiblemente más en el fondo que en las formas".

Eliminaciones en Copa y Europa: "No estoy juzgando la temporada como exitosa, no estoy contento. Estoy contento con una parte, lo conseguido en LaLiga, que como decía Valdano es lo que nos da de comer. No puedo estar contento con el total, pero sí con el particular porque sé lo difícil que ha sido afrontar partidos este año. No sabíamos ni qué convocatorias hacer, gestionar eso no ha sido fácil. Entiendo a la afición, que es exigente por naturaleza. Lo era cuando decían lo de 'otro año igual' con mi querido Luis Cuervas, y ahora lo es mucho más. Pero son los míos, eso no me preocupa. Es normal que nos exijan, por eso me fastidia un poco más cuando en Madrid dicen lo de 'protegido'. Aquí hay exigencia que hay que conocer desde la cercanía. Las tres cosas, me hicieron daño. En la Champions había ilusión, la Europa League es nuestra competición y en la Copa nos elimina el Real Betis Balompié, que duele más, no hay que esconderlo. Pero hemos conseguido levantarnos para clasificarnos para la Champions".

Lesiones: "Son muchas, pero no más que en otros equipos. Nos duelen más porque son las que están aquí. Los análisis se hacen con tranquilidad y ahora con todo acabado. Tenemos algunos indicios de lo que ha pasado. Ha habido muchos partidos, poco tiempo de recuperación porque necesitábamos sacar a los jugadores antes de tiempo y ha producido recuperaciones no completas. ¿El culpable? Posiblemente Monchi que es el que decide. Vamos a analizarlo. Los fisios y los médicos son los mismos del año anterior en que no hubo lesiones. A veces son circunstancias no controlables. Con el covid tienes menos gente para rotar, precipitas recuperaciones... entras en un círculo negativo. Pero es un debe que tendremos que analizar".

Cambios en la plantilla: "A día de hoy no nos hemos sentado con Julen para analizar cómo va a ser todo. Sí vaticino, y me adelanto a los acontecimientos, que va a ser un verano muy estratégico, donde habrá que tener mucha paciencia, no precipitarnos en la toma de decisiones porque la economía no anda especialmente boyante, llevamos dos años sin grandes ventas. Un club que se mantiene gracias a las ventas, ahí están los números en la Junta de Accionistas, sin ventas y sin ingresos que no se han producido, es momento de trabajar tácticamente para generar esos ingresos y potenciar la plantilla. La plantilla del Sevilla es muy buena, pero desgraciadamente no ha podido verse en su totalidad por las lesiones. Suso cuatro meses parado, Lamela, Rekik... Hay mejoría, seguro, vamos a intentarlo, pero sin precipitarnos. Tenemos 29 jugadores con contrato con los cedidos que regresan. Hay que tener paciencia, volvemos al famoso cuadro, el cuadro va a quedar bonito, pero hay que tener tranquilidad para pintarlo. Lopetegui vive muy el día a día. Si ayer le hablo de algo que no sea el Athletic, el Barcelona, el Atlético, el Mallorca... Ahora es el momento. Ni yo mismo me he parado a decir si vamos a firmar un lateral o un portero. Tenemos un trabajo hecho de la mejor dirección deportiva que hay en España. Y cuando nos sentemos, seguro que tenemos para comprar".

Necesidad de vender: "El Sevilla lo que no puede es seguir perdiendo dinero. Las empresas cuando venden dinero van para allá. Hay que cuadrar ingresos extraordinarios generando plusvalías, algo que no se ha hecho en los últimos años".