Moisés Hurtado, en Goal: "Tanto cambio de entrenador no ha sido la solución"

El exfutbolista del Espanyol, ahora entrenador del Juvenil B, atiende a Goal en uno de los momentos más complicados de la historia perica

Si hay alguien que conozca al , ese es Moisés Hurtado (Sabadell, 1981). El que fuera futbolista del cuadro perico en una de las mejores etapas blanquiazules (ganó la 2006 y llegó a la final de la Copa de la UEFA 2007) y ahora entrenador del Juvenil B del Espanyol atiende a Goal en uno de los momentos más complicados de la entidad, ya que ante el Barça se puede confirmar el descenso tras más de 25 años consecutivos en Primera de uno de los históricos del fútbol español.

Pregunta: Se puede consumar el descenso del Espanyol ante el Barça en el Camp Nou. Desde su punto de vista, ¿cómo se ha llegado a esta situación?

Es una situación complicada y no es la primera vez que pasamos por algo así. Recuerdo que en mis años también muchas veces estuvimos en el alambre, y bueno, cuando llegas a una situación así, donde muchos equipos a lo largo de su historia pasan, normalmente has cometido varios fallos. Otra cosa es analizar ese tipo de errores y, evidentemente, todo el mundo tiene su parte de responsabilidad, pero al final, el fútbol no son matemáticas, lo que tienes planeado en un principio puede salir o no salir y en 27 años, que creo que fue la última vez que se bajó, puede pasar que en un año no hagas del todo bien las cosas.

Se puede dar una dinámica negativa, ha habido algunos momentos en los que el equipo parecía que tenía una reacción y luego por una decisión puntual o por un fallo individual, no se ha acabado de salir.

P: ¿Cree que las bajas de Borja (Iglesias) o Rubi le han pasado demasiada factura al equipo?

R: Evidentemente, viendo el resultado y el rendimiento de Borja el año pasado, y el papel de Rubí, ya que con él se llegó a una situación complicada, que incluso se hablaba de su destitución, luego se le aguantó y al final fue un acierto. Al final, pasan estas dinámicas, el año pasado se consiguió enderezar ese rumbo y se metió en Europa. Al final del éxito al fracaso hay muy poco. Está claro que el año pasado Borja tuvo un nivel excepcional y este año no se ha acabado de adaptar al y eso que es un jugador excepcional. El fútbol no son matemáticas, y lo que en un contexto funciona, en otro, por lo que sea, por un tema cultural, de confianza, no termina de funcionar.

En la operación de Borja, las dos partes han perdido. El Espanyol, porque no pudo retener al jugador, y se le fue un activo importante, y el Betis, porque tampoco creo que estén contentos con el rendimiento de esta temporada de Borja.

P: Además, esta temporada se han producido muchos cambios de entrenador. ¿Cómo se ve desde allí tanto cambio en el banquillo?

Cuando hay cambios, sirven para hacer de revulsivo. Cuando ves que un entrenador no puede enderezar el rumbo, pasa lo de siempre, es un tópico, pero no deja de ser verdad. No puedes cambiar a media plantilla, sino que cambias al entrenador, para ver si se adapta mejor a esas ideas, y bueno, ha sido una realidad. Muchos entrenadores no son un sinónimo, un síntoma de que las cosas vayan bien, y ha parecido que en los primeros partidos ha habido un revulsivo, siempre los jugadores cuando viene un entrenador nuevo, tienen ese cambio de chip, pero no se ha conseguido darle la vuelta a las cosas, por lo que sea.

Luego también hemos tenido el tema del confinamiento. Después del confinamiento, el fútbol cambia mucho, porque influye más el tema de plantillas, de recuperaciones, el tema emocional, no contar con público... Creo que la plantilla del Espanyol era una plantilla amplia, pero está claro que tanto cambio de entrenador no ha sido la solución.

P: ¿Qué puede suponer para el Espanyol el descenso, y que se consume precisamente en el Camp Nou, ante el Barça?

Al final hay una rivalidad, les hemos quitado alguna Liga, supongo que ellos lo verán como una revancha. La rivalidad normalmente del Espanyol con el Barça es del rival de la ciudad, el rival superior, no estamos en el mismo nivel mediático, y parece que no, pero también el Barça con el Espanyol tiene una rivalidad, como con el Madrid, tienen su parte de 'madriditis', y creo que con el Espanyol también tienen esa rivalidad, más o menos sana. El equipo ya está en una clasificación muy comprometida, muy complicada. No va a haber público, que eso también, quieras que no, se llevaría mejor.

Al final, quedan muy pocas opciones para el Espanyol, para darle la vuelta. El Barça también se está jugando gran parte de sus opciones en Liga y un pinchazo en el Camp Nou también significaría para ellos prácticamente perder la Liga. Son cosas que están ahí, que entran dentro de la rivalidad de los clubes y ahí tendría que quedarse.

P: Cuando usted jugaba, el Espanyol también estuvo en el alambre, a punto de descender y terminaron ganando la Copa del Rey en 2006. ¿Qué semejanzas y diferencias ve entre el Espanyol de entonces y el de ahora?

Aquel equipo era muy irregular, puede que tuviese más talento quizás. Éramos capaces de lo mejor y de lo peor y necesitábamos cierta motivación. Nos faltaba competir más en el día a día. Había jugadores muy referentes para la afición. Sí que es verdad que este año no hay ningún jugador que la afición le vea como referente. Luego cada jugador es referente dentro del vestuario, pero a lo mejor la gente ha estado vacía de ese jugador que se mete a la afición en el bolsillo. Este jugador, en el mercado de invierno, parecía ser Raúl de Tomás, que con sus goles era decisivo, y tiene esa personalidad especial, pero las lesiones no le han permitido meterse al equipo en el bolsillo.

Al final, lo que está claro es que no hemos competido bien, nos ha faltado, al igual que el año pasado, cuando las cosas iban bien, los jugadores daban su mejor versión. Este año, al estar abajo, le ha podido pesar a algún jugador que quizás no se había visto en esa situación. Al estar abajo, no varía mucho de lo que es el fútbol, no tienes que cometer errores, tienes que jugar un fútbol que a veces no es vistoso, que no gusta tanto, pero tienes que saber competir. No es lo mismo estar ahí abajo que pelear por la UEFA, porque peleas por algo bonito...

El bajar a Segunda es todo un año. Esperemos que sea solo un año, pero son situaciones dramáticas donde a veces lo que menos cuenta es lo meramente futbolístico.

P: Además, vivió quizás uno de los mejores momentos del Espanyol, como fue ganar la Copa del 2006 y llegar a la final de la Copa de la UEFA del 2007. ¿Cómo fue para el vestuario ganar esa Copa?

Fue un momento especial. Además, era mi primer año en Primera División, y dentro de un año complicado, fue un éxito que quizás nadie se esperaba. Llegamos a la final ante un equipo tremendamente potente, que había hecho unas eliminatorias espectaculares, eliminando a Barça y Madrid, y fue lo bonito del fútbol, que no son matemáticas, el tema emocional jugó un papel muy importante, y en aquella final pasó. Hicimos el mejor partido de la temporada en el momento adecuado. Da la muestra de la calidad que tenía aquel equipo, cuando la quería sacar, y el se vio con la final ganada, con aquel buen momento que tenían y provocó que un equipo no había estado funcionando, le pasara por encima de manera bastante clara.

P: ¿Cuál fue el mejor momento de su carrera deportiva?

A lo largo de mi carrera, fue el Espanyol con Valverde. Cuando llegó Valverde, al principio me tenía en una lista de bajas, de irme cedido, ya que era joven y quizás no nos conocía. Fue el año de la UEFA cuando me asenté en el primer equipo, y lo logramos hacer una competición inmaculada. En Liga también estuvimos bastante bien, entonces para mí, ese fue un año muy bueno. Un año donde también tuvimos la inercia de la primera vuelta, íbamos terceros, luego al final nos caímos, pero fueron años los de Ernesto donde el equipo tenía una personalidad muy clara, era agresivo, la gente disfrutaba. Sí, creo que es el mejor momento.

P: ¿Y el peor?

Evidentemente, la muerte de Dani (Jarque). Eso para todos, en mi vida en general también. Fue un momento muy duro para el espanyolismo, para el fútbol en general diría. Son cosas que tendremos ahí para siempre que llorar y sobrellevar. Le tendremos siempre en el recuerdo, pero fue un momento que también precipitó un poco mi salida del club. Fue un año muy duro, después de la muerte de Dani. Al final, como se dice, el tiempo cura las heridas, siguen ahí, y son cosas que tienes que aceptar aunque no las acabes de entender.