Mohamed Salah cumple el sueño de un niño que se estrelló por conocerlo

El egipcio Mohamed Salah cumplió el sueño de un niño inglés que terminó con su nariz fracturada al intentar alcanzar al ídolo del .

Y es que el pequeño, de 11 años, se encontraba en la calle junto a su hermano, cerca de la ciudad deportiva de Melwood, cuando vio al atacante y no dudó en correr detrás de él para poder retratar el momento.

Sin embargo, Louis Fowler, el niño en cuestión, tuvo la mala fortuna de tropezar e impactar contra un poste mientras buscaba alcanzar el vehículo del futbolista. Al ver esta situación, el ariete se detuvo para asegurar que el fanático, que acabó ensangrentado, estuviera bien.

El artículo sigue a continuación

Tras el susto, el crack egipcio se tomó una fotografía con el menor, la que fue compartida por su padre a través de redes sociales.

"¡Gracias por volver por mis muchachos después de que Louis te intentara saludar! Él te ama mucho y el dolor desapareció instantáneamente cuando viniste a abrazarlos. Un restablecimiento de la nariz vale la pena, dijo. ¡Eres un hombre superior y un verdadero caballero! #EgyptianKing", escribió junto a las fotografías del jugador junto a Louis y su hermano Isaac. El noble gesto rápidamente se hizo viral.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9