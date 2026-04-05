Mohamed Ihattaren es el favorito del Feyenoord y ya ha revelado su precio

Hans Kraay junior desvela en «Goedemorgen Eredivisie» una conversación con Danny Buijs sobre Mohamed Ihattaren. El entrenador del Fortuna Sittard ve un destino concreto para Ihattaren, quien a continuación revela su cláusula de rescisión.

Kraay junior llamó a Buijs para pedirle permiso para que Ihattaren participara en el programa de ESPN. «Estuve mucho rato hablando con él por teléfono y entonces me dijo: “Si consigues ese último quince por ciento y sigues entrenando todo el verano, serás un refuerzo para el Feyenoord”», le cuenta el reportero al jugador marroquí.

Kraay junior quiere saber si Buijs le dijo eso alguna vez a Ihattaren, tras lo cual el jugador no puede ocultar su risa. «Sí, hablé de eso con él».

El exfutbolista del AZ ’67 y del Brighton & Hove Albion, entre otros, se pregunta entonces en qué posición debería jugar Ihattaren. «Como extremo derecho retrasado, creo», responde.

A continuación, Kraay junior se pregunta qué cantidad deben pagar los clubes para fichar al jugador de Utrecht. «La cláusula de rescisión era de tres millones, pero el Fortuna no pondrá pegas si llega un club que quiera pagar algo menos», revela. «¿Tu agente ya lo sabe?», pregunta Kraay junior, a lo que Ihattaren responde que sí.

La presentadora Fresia Cousiño Arias interrumpe a los dos riendo. «Bueno, ahora el resto de los Países Bajos también lo sabe. ¡Una ganga!». La reportera de 67 años pregunta entonces si Fortuna realmente no va a pedir tres millones por Ihattaren, quien parece reflexionar un momento sobre su respuesta.

«Podría ser. No sé qué tienen pensado, pero no van a poner pegas. He llegado gratis, así que no van a poner pegas por una pequeña diferencia», reconoce.