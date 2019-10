Mohamed Ihattaren: El prodigio del PSV está convirtiendo la Eredivisie en su patio de juegos

El joven de 17 años es ya titular habitual en el equipo de Mark van Bommel.

“Este será mi año. Escribe eso."

Al hablar con Goal en julio, el adolescente del Mohamed Ihattaren estaba de buen humor. Después de haber hecho su debut con el club siendo un jugador de 16 años seis meses antes, y tras haber sido un habitual en el equipo de Mark van Bommel durante el resto de la campaña, probablemente tenía todo el derecho de sentirse así.

Sus actuaciones en lo que va de esta temporada sugieren que su proclamación de que le mostraría al mundo exactamente de lo que era capaz en 2019-20 fue acertada. Tres goles y cinco asistencias en 11 apariciones hasta ahora solo raspan la superficie de su impacto en el equipo actual del PSV, lo que hace creer a los fanáticos holandeses que la Oranje ha encontrado su próximo gran creador de juego.

Criado por sus padres en Utrecht, Ihattaren se mudó a Eindhoven después de haber sido visto por los ojeadores del PSV durante una serie de días de pruebas ante uno de los clubes más grandes de la .

"Nunca quise hacer otra cosa. Solo quería jugar al fútbol", recordó a Goal. "Mi hermano me dijo que un cazatalentos del PSV había asistido a un torneo en el que jugué y me dijo que recibiría una invitación. Y, cuando eso finalmente cayó en el buzón, inmediatamente supe de qué se trataba".

"Organizaron un día de pruebas un domingo, donde tenías la oportunidad de mostrar lo que puedes hacer. Fui a dos o tres de ellos y luego me dijeron que querían que me quedara".

Ihattaren, que tiene raíces marroquíes y todavía podría jugar internacionalmente para el equipo norteafricano (ha retrasado esa decisión mientras su padre lucha contra el cáncer), voló a través de los distintas categorías juveniles una vez en el PSV, jugando por encima de su edad en todos los niveles.

"La forma en que se desarrolló fue espectacular", dijo a Goal el ex delantero del PSV y , Ruud van Nistelrooy, quien ahora entrena al equipo sub-19 del PSV. "Se unió al equipo sub-19 directo desde el sub-17, pero era más joven que todos, así que pensé que necesitaría al menos una temporada para desarrollarse y acostumbrarse a las cosas, pero realmente se desarrolló como un cohete".

"Se unió al primer equipo en el campamento de entrenamiento de invierno la temporada pasada y simplemente impresionó a todos. Eso no es normal con un jugador de 16 años de edad, por supuesto. Le estaba diciendo: 'Quiero desarrollarte así que darás el paso al primer equipo y luego ya no quiero volver a verte aquí'. Así es como creo que debería ser porque para los jugadores que van y regresan es muy difícil. Se las arregló para desarrollarse a tal velocidad que se fue y nunca lo vimos regresar".

Fue en ese campo de entrenamiento antes mencionado que Van Bommel vio por primera vez a Ihattaren en un ambiente de alto nivel, tras trabajar con él en el nivel sub-19. No hace falta decir que estaba impresionado.

"Tiene una calidad con el balón que es extraordinaria para su edad", dijo a Goal. "Y es bueno que esté con nosotros porque se está desarrollando realmente bien. Tiene 17 años, pero creo que está aprendiendo más que en la academia juvenil porque estaba en la cima de la academia juvenil. Y no importa si tienes 16, 17 o 19... si eres bueno tienes que entrenar con el primer equipo".

Ihattaren no ha mirado hacia atrás desde que debutó con el equipo de Van Bommel como sustituto de último minuto contra el Groningen el 26 de enero. Luego realizó otras 15 apariciones en la Eredivisie antes del final de la campaña, incluidas cuatro como titular, y aunque no pudo para anotar o proporcionar una asistencia, su potencial ya era claro, lo que lo llevó a ser nombrado en la lista NxGn de Goal de los mejores 50 futbolistas adolescentes del planeta en marzo.

Tal expectativa vio al adolescente comenzar a ser vinculado con una gran cantidad de clubes de Europa, con y citados como posibles destinos. Sin embargo, el PSV se movió rápidamente y en marzo ató a Ihattaren a un nuevo contrato que lo mantendrá en el Philips Stadion hasta al menos 2022.

"Siempre he tenido un plan claro y lo estoy siguiendo en este momento", dijo. "La preferencia siempre fue permanecer en el PSV, eso era lo más sensato".

"El dinero no es lo más importante en mi opinión. Todavía soy joven y tengo mucho que aprender. Todavía estoy mejorando todo el tiempo. Necesito lograr mucho más antes de poder comenzar a pensar en el próximo paso en mi carrera. Quiero convertirme en el jugador estrella del PSV lo antes posible. Quiero ser importante para el club, hacer felices a los fanáticos y ganar el título, más de una vez. Y al final, me gustaría merecer una gran transferencia. Pero estoy feliz en el PSV por ahora y no tengo prisa por seguir adelante".

Con su futuro sin debate en el corto plazo, Ihattaren no ha perdido el tiempo en comenzar ese camino para convertirse en el jugador estrella del equipo. Su primer gol para el PSV fue el 18 de agosto contra Heracles y lo respaldó anotando en cada uno de los partidos de clasificación de la del club holandés contra el Apollon Limassol antes de que terminara el mes.

En septiembre se convirtió en el jugador más joven en proporcionar dos asistencias en un partido de la Europa League cuando el PSV inició la fase de grupos con una victoria por 3-2 sobre los gigantes portugueses del . Dado que Ihattaren admite abiertamente que idolatraba la creatividad de Ronaldinho cuando era niño, su habilidad para jugar no es una sorpresa, incluso si está mostrando madurez futbolística más allá de sus años.

"Tiene la calidad para tomar la decisión correcta en una situación difícil. Y eso no es normal", explica Van Bommel. "Hablamos sobre si tienes una buena decisión en una situación difícil, entonces eso es bueno. Pero no siempre es así y solo tiene 17 años. Está jugando con los muchachos mayores y hace lo mismo que hizo en la academia juvenil. Si tu puedes hacer eso, entonces eres un buen jugador".

Ihattaren aún ve margen de mejora, particularmente en los aspectos menos atractivos de su juego, y dice: "Tengo que ser más eficiente y más consistente en lo que respecta al lado defensivo de mi juego. No puedo permitir que suceda que yo retrocedo una vez y luego afloje la siguiente. Siempre tengo que jugar a un alto nivel".

Dada la rapidez con que ha subido de rango para convertirse en el corazón de un club europeo de primer nivel, existen pocas dudas de que podrá adaptar rápidamente su juego para permitir tal mejora. A partir de ahí, el cielo parece ser el límite para un jugador que ni siquiera cumple 18 años hasta febrero.

"Debo admitir que realmente no me gusta hablar de mí mismo, pero creo que tengo algo especial", concluye Ihattaren al evaluar su propio potencial. En este momento, incluso eso parece un eufemismo.