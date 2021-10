Modric no se conforma: renovación con el Real Madrid y Mundial de Qatar 2022

Decisivo de nuevo esta semana con Croacia, el '10' tiene como objetivos prolongar su contrato con su club y llegar en plena forma a la Copa del Mundo.

Recién cumplidos los 36 años, Luka Modric sigue jugando para el Real Madrid, para Croacia y contra la lógica. A una edad a la que la mayoría de los jugadores se han retirado o apartado de la élite, el '10' no sólo resiste, sino que persigue con convicción un doble objetivo: renovar con su club, encantado con su profesionalidad y rendimiento, y disputar el Mundial de Qatar.

La primera meta, seguramente la más complicada, le va a llevar a la segunda, mucho más asequible. En el Real Madrid acaba contrato el próximo junio, una realidad que el noviembre o el diciembre pasados parecía una utopía. A esas alturas de 2020, en los despachos la idea era despedirle con honores de leyenda, pero esa leyenda, aun consciente de lo difícil que sería continuar, se reveló y, con rebaja salarial de por medio, logró la ampliación.

Sin conversaciones aún para 2023

De momento no se han producido contactos para hablar de un compromiso hasta 2023, puesto que se considera demasiado pronto. Pero, en España desde 2012 y completamente identificado con el equipo, la afición y la ciudad, uno de los alicientes de Modric es jugar en el Santiago Bernabéu cuando las obras finalicen, cerca de la Navidad de 2022.

Y hay posibilidades porque, con algún altibajo, algo a lo que no escapa la gran mayoría de sus compañeros, el Balón de Oro y The Best de 2018 mantiene su valía. Para ello, desde Rusia 2018, torneo en el que Croacia dio la campanada plantándose en la final, trabaja con Vlatko Vucetic, prestigioso kinesiólogo de su país con el que viene puliéndose gracias a un meticuloso plan de preparación física y alimenticia.

Así, la temporada 2020-21 la terminó como el cuarto hombre en participación de Zidane, con 3.721 minutos, su mejor cifra tras los 4.061 de la 2013-14. Es una prueba de su vigencia, como el ranking de regates de 'The Pop Foot', que le sitúa con el mayor porcentaje de éxito (72,5%) de la Liga desde 2009.

Las alternativas al Real Madrid pensando en el Mundial

En Croacia, además de capitán, es líder también futbolístico, como demostró hasta caer frente a España en los cuartos de final de la última Eurocopa. Nadie tiene más internacionalidades que él, 144, con su selección, con la que aspira a ser el jugador de mayor edad en un partido, apuntando al récord de 37 años, cuatro meses y 26 días.

Para esto necesitará estar en Qatar. En el camino hacia ello, en este parón se convirtió en el futbolista con más años en marcar de falta directa en la clasificación para un Mundial. Su gran deseo y prioridad es disfrutar de la Copa del Mundo como madridista, pero, si no, dispondrá de alternativas.

La más factible es la de ir a otro club de gran nivel, gozando todavía de buen cartel en la Premier. Otra vía sería la de la MLS. La tercera, la de un destino muy atractivo en lo económico (Qatar, curiosamente, por ejemplo) para trazar una puesta a punto a medida. Y una cuarta, que ha sonado en alguna ocasión, la del regreso a un equipo croata, está prácticamente descartada. Donde sea, con ambición y metas, queda Modric para rato.