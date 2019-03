Modric: "No me falta motivación en el Real Madrid"

El centrocampista croata ha dejado claro que sigue buscando éxitos con los merengues y con Croacia.

Luka Modric es consciente de que no está haciendo su mejor temporada pero ha querido dejar claro que no se debe a que se haya relajado tras sus éxitos en las últimas temporadas con la Selección de Croacia y el Real Madrid.

"No es difícil motivarnos, no importa quién sea el rival. Cuando afronto un partido da igual el rival. Da lo mismo quien sea, el deseo es el mismo, ganar y anima a los nuestro. Sabemos lo que tenemos detrás en cada partido y no dudamos de que el objetivo siempre es ganar y, en este caso, hacer una buena Euro. No me falta motivación ni aquí ni en mi equipo", comentó.

De hecho, de cara a la fase de clasificación para la , el centrocampista explica que "no se permite ningún tipo de relajación. En el fútbol de hoy en día si no estás preparado desde el primer minuto, ya no puedes reaccionar. Estamos listos y deseando de hacer grandes partidos. Necesitamos empezar bien y los resultados iniciales marcarán la trayectoria de la clasificación para la . De hecho, no debemos relajarnos porque todos quieren nuestra cabeza desde . Debemos volver a ser los del Mundial, y yo el primero".