El centrocampista del Real Madrid ha concedido una entrevista en su país en la que no ha rehuido ningún tema.

Luka Modric se encuentra disfrutando tranquilamente de sus vacaciones antes de afrontar su undécima temporada con el Real Madrid. Mientras tanto, el centrocampista ha concedido una entrevista en su Croacia natal al medio "Sportske" en la que ha tocado prácticamente todos los temas.

Posibilidad de que sea su último año: "Mientras que me sienta bien y los entrenadores me quieran, seguiré jugando sin ponerme límites.

Mbappé y su intercambio de camiseta durante la eliminatoria ante el PSG: "¿Arrepentirme de qué? ¡Por favor! Me pareció divertido lo que se montó en los medios. Solamente trataba de cumplir el sueño de un niño, el del hijo de Vida, que amaba a Mbappé y me pidió que lo intentase. Es algo que haría por cualquier niño y ya con él había intercambiado mi camiseta en anteriores veces. Él tomó la decisión que tomó y tiene que convivir con ella. Pensábamos que iba a venir, pero no fue así. Tampoco lo vamos a crucificar. Es un gran jugador, pero nadie es más importante que el club. El Real Madrid es el más grande, está por encima de todo y siempre será así. Con el tiempo, quizá en unos años juegue en el Real Madrid, los lazos pueden volver a unirse aunque ahora parezca muy lejano"

Las remontadas en Champions: "Tras ser sustituido durante la id ante el PSG, le dije a Carvajal que en la vuelta íbamos a aplastar al PSG. Cuando encontramos nuestro ritmo y tuvimos el apoyo de la afición, los aplastamos. Tras esto, sentimos que podíamos. Con el camino tan difícil que tuvimos, ¿cómo es posible que se siga diciendo que tuvimos suerte? No puedes eliminar a esos equipos sin calidad y juego. No me importa, que unos opinen y nosotros ganemos mientras".

La salida de Ramos: "Duele ver que se va un compañero con el que has compartido tantos años. Fueron nueve años en los que siempre estuvo cerca de mí, me ayudó a adaptarme, me animó cuando no era titular... Nos hicimos muy amigos, nuestras familias pasan mucho tiempo juntas, veraneamos juntos. A diario chateamos, lo echo de menos, pero así es el fútbol. Nadie se escapa de los cambios. Todos pasamos y el Real Madrid y solo el Real Madrid permanece".