Modric: "Hazard demostrará por qué el Real Madrid pagó tanto por él"

El mediocampista croata concede una extensa entrevista en El Partidazo, donde defiende a Bale y admite que quiere acabar su carrera en el Bernabéu.

Luka Modric ha concedido en la noche del lunes una extensa entrevista en 'El Partidazo' de Cope, donde repasó la actualidad del y de su carrera, asegurando que quiere retirarse con la camiseta de los blancos. Además, dijo que Eden Hazard acabará demostrando por qué los capitalinos "pagaron tanto por él", y afirmó que Gareth Bale es "un tío espectacular". "Cuando pase mucho tiempo se acordarán de él como un jugador increíble e importante para el Real Madrid", dijo sobre el ahora jugador del .

"Quiero retirarme en el Real Madrid"

"Quiero seguir en el Real Madrid, pero no depende de mí, sino del club. Depende de lo que quiera el entrenador, de si me ven importante o no. Vamos a ver qué pasa, pero mi deseo sería terminar mi carrera en el Real Madrid y, si es posible, renovar más. No quiero ser un problema ni un peso para el club, para el entrenador. Tengo buena relación con el club y estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Si renuevo o si me voy a otro sitio, pero me gustaría seguir aquí", dijo Modric sobre su continuidad en el Bernabéu. Y agregó: "Me siento como en mi casa, llevo nueve años ahora y estoy muy contento, pero vamos a ver qué pasa. ¿Si creo que me ofrecerán renovar? No lo sé, no me gusta hablar sobre hipótesis. No he hablado con Florentino de este tema".

La situación de Hazard

Modric también se refirió a su compañero Eden Hazard, que volvió a lesionarse y que este lunes hizo un año de su único gol en el Real Madrid. "No es una situación cómoda para él, llegó para demostrar que es de los mejores del mundo y es increíble, estoy seguro que lo demostrará. Es una pena porque lo pararon las lesiones, pero cuando estaba bien ha demostrado que será importante. Lo necesitamos, va a demostrar por qué el Real Madrid pagó tanto por él. Es un jugador impresionante", señaló.

"Se olvidan todo lo que ha hecho Bale"

Además, Modric también tuvo palabras de elogio para Gareth Bale, compañero suyo en el Real Madrid y también en el Tottenham. "Es un tío espectacular, tímido. Parecido a mí en eso. Lo que se habla de él no es justo. Lo juzgan por los últimos años, pero en Madrid hizo algo impresionante. Siempre será recordado como un jugador que ha hecho mucho por el equipo, por el club. Se habla mucho de Gareth, pero nunca tuvo problemas con alguien en el vestuario. Es estupendo. Hablaba español, pero no daba entrevistas. En el vestuario bromeaba con nosotros y todos estamos muy contentos con él. Salieron muchas cosas en los últimos años y olvidan todo lo que ha hecho. Cuando pase mucho tiempo se acordarán de él como un jugador increíble e importante para el Real Madrid", sentenció el croata.

"Cuando el VAR actúa contra el Madrid no se habla"

Preguntado sobre cuáles son las críticas que más le molestan, y al ser consultado acerca del VAR, Modric reflexionó: "Cuando se habla del Madrid vende mucho. Se critica sin sentido. Últimamente hay quejas del VAR pero dime una decisión que no haya sido acertada. Siempre han sido decisiones correctas y encima se critican. Cuando el VAR actúa contra el Madrid no se habla. Con decisiones en contra nuestra no se habla tanto. Parece que nos están ayudando y no es así. No entendemos que se critique el acierto del VAR".

La continuidad de Messi en el

Sobre la continuidad de Lionel Messi en el FC Barcelona, algo que el argentino confirmó a modo de primicia en una entrevista a Goal, Modric señaló: "A mí me gusta que Messi se haya quedado. Y para La Liga también. Ni hemos hablado de este tema, me alegro que se haya quedado. Siempre quiero jugar contra los mejores".

La actualidad de Vinicius

Preguntado acerca de si Vinicius mete muchos goles en los entrenamientos, el croata contestó: "Sí. Lo demostró contra el , tiene un talento enorme y sólo tiene que trabajar cada día más en sus cosas".