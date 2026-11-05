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Conference League
team-logoMjaellby
Olympia Stadion
team-logoBorac Banja Luka
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Mjällby vs. Borac Banja Luka hoy en directo: ¿quién ofrece o retransmite el partido por televisión y en streaming?

Mjaellby vs Borac Banja Luka
Mjaellby
Borac Banja Luka
Conference League

Mjällby se enfrenta a Borac Banja Luka en la Conference League. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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EspañaMovistar+
MéxicoClaro Sports
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
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ChileDisney+
EcuadorDisney+
CubaClaro Sport
República DominicanaClaro Sports
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Mjällby vs. Borac Banja Luka: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Olympia Stadion

El partido entre Mjällby y Borac Banja Luka comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Mjällby vs. Borac Banja Luka, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Mjällby y Borac Banja Luka?

Mjällby llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Kalmar FF, precedido por una victoria a domicilio por 1-2 frente a Örgryte. En la Conference League, Mjällby empató 1-1 con Saburtalo Tiflis; en total, el equipo marcó tres goles y encajó cinco durante ese periodo.

Borac Banja Luka atraviesa un momento claramente mejor: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria a domicilio por 2-4 ante Celik Zenica, después de imponerse 2-0 a Sloga Doboj. En la Conference League, Borac venció 2-0 a Kuopion PS, pero perdió 1-2 contra Panathinaikos. Los ocho goles marcados, por solo tres encajados, ponen de relieve la fortaleza ofensiva del club durante ese periodo.

MJA

MJA - Formulario

VAS
L1-0
IBE
D1-1
HAM
L0-2
ORG
W1-2
KAL
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOR

BOR - Formulario

BSK
W2-0
PAO
L2-1
KUP
W2-0
SLO
W2-0
CEZ
W2-4
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Mjällby vs. Borac Banja Luka: alineaciones

Mjaellby contra Borac Banja Luka alineaciones

5-3-2
Mjaellby crest
Mjaellby
MJA
Formación
Borac Banja Luka crest
Borac Banja Luka
BOR
4-3-3
A. LundinA. LundinM. NielsenM. NielsenA. IqbalA. IqbalT. MiettinenT. MiettinenA. NorenA. NorenV. GranathV. GranathV. GustafsonV. GustafsonJ. GustavssonJ. GustavssonR. LeanderssonR. LeanderssonJ. BergstroemJ. BergstroemJ. KjaerJ. KjaerM. JurkasM. JurkasB. CipeticB. CipeticS. SanicaninS. SanicaninB. MeijersB. MeijersS. HerreraS. HerreraM. DeketM. DeketA. HirosA. HirosM. JojicM. JojicS. SavicS. SavicL. JuricicL. JuricicA. RoguljicA. Roguljic
Borac Banja Luka crest
Borac Banja Luka
BOR
5-3-2
Mjaellby

Once inicial

Borac Banja Luka

Suplentes

Manager

  • A. Braennstroem
  • V. Marinovic

Mjällby vs. Borac Banja Luka: estado de forma

MJA

MJA - Formulario

VAS
L1-0
IBE
D1-1
HAM
L0-2
ORG
W1-2
KAL
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOR

BOR - Formulario

BSK
W2-0
PAO
L2-1
KUP
W2-0
SLO
W2-0
CEZ
W2-4
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Mjällby vs. Borac Banja Luka: balance de enfrentamientos directos

Mjällby vs. Borac Banja Luka: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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