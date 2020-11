Miralem Pjanic levanta la voz: "No me conformo con estar en el Barcelona"

El centrocampista bosnio asegura que "no estoy satisfecho" con lo que ha mostrado hasta la fecha en el Barcelona.

Miralem Pjanic no se conforma con su situación actual en el . El bosnio suele ser titular en la pero no en , donde no ha salido de inicio ni una sola vez e incluso en tres ocasiones, incluyendo el Clásico, se ha quedado sin jugar. Es una situación que no le gusta según ha admitido en una entrevista a Canal+ .

"No me conformo con estar en el Barça, quiero dejar huella" asegura el centrocampista, que llegó al Camp Nou en la misma operación de intercambio que condujo a Arthur Melo a la de Turín. Pjanic entiende que "estoy en el mejor club del mundo y con el estilo de juego que siempre he querido jugar pero aún no estoy satisfecho".

Asegura el centrocampista que "quiero tener la oportunidad de ganar los grandes títulos" y señala que "mi objetivo es ser los mejores y ganar los grandes títulos, es lo único que deseo". De momento, deberá esperar para jugar con el Barcelona.

Pieza clave con

Pjanic tendrá minutos antes con la selección de su país para afrontar un amistoso ante el próximo jueves y los partidos de la Nations League ante , el domingo, e , el miércoles siguiente. Hasta entonces se olvidará de la actualidad azulgrana.