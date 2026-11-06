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Serie A - Jornada 11 7 nov 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Rome

El Roma-Sassuolo se transmite en directo por DAZN y, en coexclusiva, por Sky Sport y NOW. A continuación, los canales disponibles para seguir el partido.

La Roma recibe al Sassuolo en el Estadio Olímpico de Roma la noche del sábado, en la 11.ª jornada de la Serie A 2026/27, con el objetivo de consolidar su posición en la zona alta de la clasificación.

Gasperini quiere una respuesta inmediata tras la remontada sufrida en Old Trafford ante el Manchester United en la Champions League, donde la Roma dejó escapar una ventaja de 2-0 y perdió 3-2. Una derrota que escuece, pero el calendario ofrece enseguida la oportunidad de resarcirse.

Una victoria situaría momentáneamente a la Roma en el segundo puesto en solitario, a un solo punto de la Lazio, líder de la clasificación, y por delante del Inter. Hay mucho en juego y la Roma sabe que no puede permitirse tropiezos ante su afición.

Enfrente estará un Sassuolo en plena crisis: cuatro derrotas consecutivas, con 16 goles encajados en ese tramo. La última llegó en casa ante la Fiorentina por 2-4, un resultado que refleja sus dificultades defensivas.

Aquilani no podrá contar con el capitán Domenico Berardi, una baja importante para un equipo que necesita recuperar la confianza. El Sassuolo ocupa la 17.ª posición en la clasificación y busca puntos para lograr la permanencia.

A continuación, toda la información para seguir el Roma-Sassuolo en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

En la Roma persiste la duda en la portería: Gollini corre un serio riesgo de ser baja y Vasquez debería volver a ser titular bajo los palos. Ndicka regresa a la defensa, mientras Molina se disputa un puesto en el once. Svilar, Koné y Dybala están descartados y se suman a la lista de bajas junto a Pellegrini y Rensch.

El Sassuolo llega al Olímpico sin Berardi, que no disputará el partido y debería regresar después del parón. También están ausentes Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz y Skjellerup. Dominguez debería jugar por detrás de Esposito y Laurienté en el tridente ofensivo.

Estado de forma

La Roma llega tras una racha irregular en sus últimos cinco partidos: tres victorias, un empate y una derrota. Su resultado más reciente es la derrota por 3-2 ante el Manchester United en la Champions League. Antes, había vencido al Udinese por 5-2 y al Cagliari por 4-2 en la Serie A, con un empate 3-3 ante el Napoli entre ambos encuentros. En total, la Roma ha marcado 16 goles y ha encajado 14 en sus últimos cinco partidos.

El Sassuolo atraviesa un momento muy difícil: cuatro derrotas consecutivas y un empate en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con una derrota en casa por 2-4 ante la Fiorentina. Antes llegaron las abultadas derrotas ante la Lazio por 2-6 y el Frosinone por 2-4. En sus últimos cinco partidos, el Sassuolo ha marcado 9 goles y ha encajado 16.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a enero de 2026, cuando la Roma ganó 2-0 en casa. En los últimos cinco duelos directos en la Serie A, la Roma ha ganado cuatro veces y el Sassuolo solo una, lo que demuestra la clara superioridad de la Roma en sus enfrentamientos recientes.

Clasificación

En la Serie A, la Roma ocupa actualmente la tercera posición, mientras que el Sassuolo se encuentra en el 17.º puesto.