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Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 14:45 Allianz Stadium

DAZN transmitirá el Juventus-Napoli en directo y en exclusiva. Los abonados podrán seguir el partido a través de la aplicación en cualquier dispositivo compatible o accediendo al sitio web de la plataforma. Quienes estén abonados tanto a DAZN como a Sky también podrán seguir el encuentro en el canal DAZN 1, disponible en el número 214 del decodificador de Sky.

El Allianz Stadium de Turín acoge el domingo por la noche el partido que cierra la décima jornada de la Serie A entre Juventus y Napoli, un duelo que llega en un momento delicado para ambos equipos, aunque por motivos distintos.

La Juventus afronta este partido después de una semana difícil. La derrota por 2-0 ante el Genoa ha agravado una crisis de resultados que se prolonga desde hace semanas, y Luciano Spalletti sabe bien que los próximos partidos podrían ser decisivos para su futuro en el banquillo de la Juventus. El técnico ha optado por concentrar al equipo para preparar el encuentro, una muestra de cuánto siente el peso de este duelo.

El Napoli llega a Turín con un estado de ánimo muy distinto. El equipo ha goleado al Monza por 4-1 en la última jornada y busca continuidad tras un inicio de temporada irregular. Sin embargo, Massimiliano Allegri no podrá dirigir al equipo desde el banquillo: el técnico de Livorno está sancionado y, como ya ocurrió en Monza, le tocará a su ayudante Marco Landucci tomar las riendas del Napoli durante los noventa minutos.

En el Napoli persisten algunas dudas sobre el estado físico de varios jugadores. Amir Rrahmani y Frank Anguissa se han recuperado y ambos han entrado en la convocatoria, pero todavía no están al cien por cien y su titularidad no está garantizada. Lobotka, en cambio, es baja por lesión, y Kevin De Bruyne debería ocupar su lugar por delante de la defensa.

En la Juventus, la larga lista de ausencias condiciona las decisiones de Spalletti, que tendrá que arreglárselas con los jugadores disponibles. Sin embargo, hay una buena noticia con la recuperación de Jeff Ekhator, que ha vuelto a entrenarse con el grupo tras la lesión que le hizo perderse toda la primera parte de la temporada.

Los dos equipos están cerca en la clasificación: el Napoli ocupa una posición ligeramente superior, pero ninguno de los dos ha mostrado aún todo su potencial. Para la Juventus, en particular, los tres puntos son casi una obligación para no perder más terreno.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el Juventus-Napoli en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Spalletti tiene que lidiar con una lista de bajas bastante larga: no estarán Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik ni Grabara. El técnico de Certaldo debería apostar por Vicario bajo palos, con una defensa de tres formada por Kalulu, Bremer y Lucumí. En el centro del campo estarían Koopmeiners y Douglas Luiz junto a McKennie, mientras que Cambiaso y Boga ocuparían las bandas. En ataque, la pareja Kolo Muani-Zhegrova.

En el Napoli, Allegri no puede contar con Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson ni Lobotka. Rrahmani y Anguissa han entrado en la convocatoria, pero su titularidad sigue en duda. El once probable tendría a Meret en la portería; una defensa formada por Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin y Olivera; a De Bruyne como organizador junto a McTominay y Anguissa; y el tridente ofensivo Politano-Hojlund-Lang.

Estado de forma

La Juventus llega a esta cita con una racha preocupante: en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League, ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas. El punto más bajo fue la debacle en casa ante la Lazio por 0-3, seguida de la derrota en Marassi contra el Genoa por 2-0. Las dos victorias llegaron ante el Lecce en liga y el Celta de Vigo en la Europa League, mientras que el empate por 2-2 frente al Rennes completa el balance.

El Napoli, por el contrario, muestra señales más alentadoras pese a algún tropiezo. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su triunfo más reciente fue el contundente 4-1 en el campo del Monza, precedido de un empate por 3-3 ante la Roma. Entre medias, la victoria por 4-3 contra el Bodø/Glimt en la Champions League y las derrotas ante el Venezia y el Villarreal. En total, el Napoli ha marcado trece goles en los últimos cinco partidos, pero ha encajado once, una cifra que refleja que aún debe estabilizar su defensa.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a enero de 2026, cuando la Juventus se impuso con claridad por 3-0 en el Allianz Stadium. Antes de ese resultado, sin embargo, el Napoli había dominado los duelos directos: tres victorias consecutivas entre 2024 y 2025, tanto en casa como a domicilio. En los últimos cinco enfrentamientos en la Serie A, el Napoli lleva, por tanto, ventaja con tres triunfos frente a uno de la Juventus; un empate por 0-0 en septiembre de 2024 completa la serie.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Napoli ocupa la séptima posición, mientras que la Juventus es novena: tres puntos podrían alterar considerablemente la situación de ambos equipos en la tabla.