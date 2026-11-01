Cómo ver el Racing Louisville contra el Kansas City Current con una VPN

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Previa del partido

NWSL - Jornada 28 1 nov 2026 - 17:00

El Kansas City Current visita al Racing Louisville en un partido de la temporada regular de la NWSL con importantes repercusiones para las visitantes en la lucha por los playoffs, a medida que se acerca el Decision Day.

El Current de Chris Armas llega en buena forma y con mucha confianza. Su victoria por 2-1 ante el Washington Spirit el pasado fin de semana lo aupó a la cuarta posición de la clasificación, su mejor puesto desde la primera semana de la temporada.

El Racing Louisville, dirigido por Beverly Yanez, afronta este partido en circunstancias difíciles. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros, incluida una derrota por 6-1 ante el Denver Summit FC el pasado fin de semana.

El contraste entre las trayectorias de ambos equipos no podría ser mayor. El Current ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que al Louisville le ha costado encontrar regularidad en ese mismo periodo.

Con el Decision Day del domingo 1 de noviembre, que pondrá fin a la temporada regular, el Kansas City querrá llegar a esa última jornada en la mejor posición posible.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de la NWSL.

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