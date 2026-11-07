Cómo ver el Atletico Nacional vs Deportivo Pereira con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 18 7 nov 2026 - 18:10

El Atletico Nacional recibe al Deportivo Pereira en un partido del Clausura de la Primera A de Colombia con implicaciones muy distintas para cada equipo. El líder de la tabla se enfrenta a un conjunto anclado en el fondo de la clasificación, en un duelo marcado por necesidades opuestas.

El Nacional de Lucas Gonzalez ha sido el equipo más regular del Clausura. Encabeza la clasificación y ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de Primera A, aunque en su encuentro más reciente empató 1-1 con el Bucaramanga.

Al margen de ese empate, el Nacional atraviesa un buen momento. Sus victorias ante el Santa Fe, el Independiente Medellin y el Deportivo Pasto en octubre ponen de manifiesto su calidad, y sigue marcando la pauta en esta categoría.

El Deportivo Pereira llega en una situación difícil. El equipo de Jose Alexis Marquez ocupa la 15.ª posición en la tabla del Clausura y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de Primera A: un triunfo por 1-0 ante el CD Jaguares a finales de octubre.

En su encuentro más reciente cayó por 3-1 ante el Tolima, un resultado que aumenta la presión sobre un equipo que no puede permitirse perder más terreno. El Pereira ha demostrado que puede competir en casa, pero este es un desafío completamente distinto.

Los antecedentes directos ofrecen cierto aliento al Pereira. Ha derrotado al Nacional dos veces en sus últimos cinco enfrentamientos, incluida una victoria por 1-0 en casa en abril de 2026, y el equipo de Medellin tendrá que ofrecer su mejor versión para evitar que se repita.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el Atletico Nacional vs Deportivo Pereira.

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