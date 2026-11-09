¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, smartphone o tablet).

Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, smartphone o tablet). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la plataforma oficial. Entra en la página web o abre la aplicación de streaming oficial de la cadena deportiva que posee los derechos.

Entra en la página web o abre la aplicación de streaming oficial de la cadena deportiva que posee los derechos. Inicia sesión y encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Liga de Campeones - Jornada 4 10 nov 2026 - 15:00 Stadio Tre Fontane

El partido se transmitirá en directo por Disney+. Se puede acceder al servicio mediante suscripción y seguir el encuentro en streaming desde todos los dispositivos compatibles.

El Estadio Tre Fontane de Roma acoge el duelo entre la Roma y el Servette, correspondiente a la Women's Champions League. La Roma busca dar continuidad a su rendimiento en Europa tras un convincente inicio de temporada en la Serie A.

Gianpiero Piovani cuenta con un equipo en un gran momento en las competiciones nacionales. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos entre liga y copa dan fe de la solidez del grupo, que ha firmado actuaciones destacadas ante rivales de primer nivel.

El Servette, dirigido por Cristian Toro Maspero, llega a Roma tras una trayectoria europea irregular. Las suizas han alternado grandes actuaciones y tropiezos en las últimas semanas, por lo que resulta difícil prever qué versión del equipo se presentará en el Estadio Tre Fontane.

Los antecedentes entre ambos equipos favorecen a las locales. La Roma ya se enfrentó al Servette en la fase de clasificación de la Women's Champions League y se impuso con autoridad en las dos ocasiones.

El Servette afronta un partido cuesta arriba, pero los equipos suizos han demostrado en el pasado que saben sorprender en el escenario europeo. Toro Maspero tendrá que encontrar las soluciones adecuadas para frenar a una Roma que rara vez concede espacios en casa.

A continuación se indican las opciones para seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

En la Roma, Gianpiero Piovani no ha comunicado ninguna baja por lesión o sanción. El probable once titular aún no se ha dado a conocer y se actualizará en las horas previas al inicio del partido.

Por parte del Servette, Cristian Toro Maspero no ha ofrecido información oficial sobre la situación de la plantilla. También en este caso, las últimas noticias sobre la convocatoria estarán disponibles poco antes del partido.

Estado de forma

La Roma llega a la cita europea con una racha positiva: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Women's Champions League. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 ante el Calcio Como 1907 en liga. Antes, la Roma había derrotado al Napoli Femminile por 2-1 y a la Juventus por 5-2, demostrando una notable capacidad goleadora. Su único tropiezo llegó ante el Chelsea en la Women's Champions League, con una derrota por 2-0.

El Servette presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, todos en competiciones europeas. Su resultado más reciente es una victoria por 5-1 ante el Oud-Heverlee Leuven en la Women's Champions League. Sin embargo, las suizas han sufrido duras derrotas frente al OL Lyon (0-8) y el HB Køge (1-5), con un total de once goles a favor y diecisiete en contra.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre la Roma y el Servette se remonta al 26 de septiembre de 2024, cuando la Roma se impuso por 7-2 en casa de las suizas en la fase de clasificación de la Women's Champions League. Unos días antes, el 18 de septiembre, la Roma ya había derrotado al Servette por 3-1 en el partido de ida disputado en casa. En los dos encuentros registrados entre ambos equipos, la Roma ganó en ambas ocasiones, con diez goles a favor y tres en contra.

Clasificación

En la clasificación de la Women's Champions League, la Roma ocupa actualmente la 17.ª posición, mientras que el Servette se encuentra en el 13.º puesto.