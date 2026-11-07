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Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
team-logoBologna
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Mira el Parma Calcio 1913 contra el Bolonia en directo hoy: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

Parma Calcio 1913 vs Bologna
Parma Calcio 1913
Bologna
Serie A

Cómo ver el partido de la Serie A entre Parma Calcio 1913 y Bologna, con la hora de inicio y las novedades de los equipos

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crest
Serie A - Jornada 11
Stadio Ennio Tardini

El Parma-Bologna se transmite en exclusiva por DAZN. Para seguir el partido es necesario tener una suscripción a la plataforma, accesible desde un televisor inteligente, un smartphone, una tablet o un ordenador. Los clientes suscritos tanto a DAZN como a Sky también podrán seguir el encuentro en DAZN 1, disponible en el canal 214 de la televisión por satélite.

El estadio Tardini de Parma acoge el derbi de Emilia-Romaña entre Parma y Bologna, correspondiente a la 11.ª jornada de la Serie A 2026/27. Los dos equipos llegan a la cita con la moral alta después de sumar tres puntos en la jornada anterior.

El Parma de Alberto Gilardino logró una victoria histórica en el campo de la Atalanta al imponerse por 3-0 en Bérgamo. Un triunfo que permitió al Parma salir de la zona de descenso y alcanzar los 8 puntos en la clasificación.

El gran protagonista de la noche en Bérgamo fue Simone Lontani, delantero nacido en 2008 que ya suma cinco goles esta temporada. El joven exjugador del AC Milan marcó el 3-0 tras hacerle un caño a Pasalic y rematar con precisión con la derecha al palo bajo de Carnesecchi.

El Bologna de Raffaele Palladino llega, por su parte, tras tres victorias consecutivas, la última de ellas por 2-1 ante el Monza. El Bologna ha dado un paso adelante desde que Palladino sustituyó a Domenico Tedesco en el banquillo y ahora busca prolongar su buena racha de resultados.

Para ambos equipos es un partido importante de cara a consolidar su posición en la clasificación. El Parma quiere dar continuidad a la primera victoria de Gilardino al frente del equipo; el Bologna aspira a conseguir su cuarto triunfo seguido.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

Parma Calcio 1913 contra Bologna alineaciones

3-5-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Formación
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
G. DaffaraG. DaffaraE. Del PratoE. Del PratoA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloV. SierroV. SierroG. FabbianG. FabbianB. CremaschiB. CremaschiM. KeitaM. KeitaE. ValeriE. Valeriteam-logoS. LontaniD. RomeroD. RomeroL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateJ. MirandaJ. MirandaN. ZorteaN. ZorteaL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaF. BernardeschiF. BernardeschiN. CambiaghiN. CambiaghiJ. OdgaardJ. Odgaard
Bologna crest
Bologna
BOL
3-5-2
Parma Calcio 1913

Once inicial

Bologna

Suplentes

Manager

  • A. Gilardino
  • R. Palladino

Gilardino debería mantener a buena parte del once que derrotó a la Atalanta. Entre los posibles titulares figuran Daffara en la portería; Delprato, N'Diaye y Troilo en defensa; y Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita y Valeri en el centro del campo. Lontani volvería a tener sitio en ataque, con Romero y Touré disputándose el otro puesto. Drobnic y Bernabé son baja.

Palladino apostaría por Skorupski bajo palos y una defensa de tres formada por Casale, Darmian y Theate. En el centro del campo deberían jugar Miranda, Amondarain, Ferguson y Pobega, mientras que Bernardeschi y Cambiaghi acompañarán al delantero centro Odgaard, encargado de sustituir al lesionado Piccoli. Holm, Enem y De Silvestri no están disponibles.

Parma Calcio 1913

Lesiones y suspensiones

Bologna

Estado de forma

PAR

PAR - Formulario

INT
L3-0
TOR
L0-3
LAZ
L2-1
UDI
D0-0
ATA
W0-3
Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BOL

BOL - Formulario

LEC
W1-2
INT
L1-3
CGL
W0-2
MIL
W2-4
MON
W2-1
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Parma ha cosechado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, con 6 goles a favor y 9 en contra. Su resultado más reciente es el 3-0 ante la Atalanta, la primera victoria de Gilardino en la Serie A desde que sustituyó a Cuesta. Antes, el Parma había empatado 0-0 con el Udinese y perdido ante la Lazio (1-2), el Torino (0-3) y el Inter (0-3).

El Bologna ha logrado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y 6 en contra. Viene de ganar 2-1 al Monza y, antes, había derrotado al AC Milan por 4-2 a domicilio y al Cagliari por 2-0. Su única derrota en ese periodo llegó ante el Inter por 3-1.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

Parma Calcio 1913EmpateBologna
2
1
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
F
Copa Italia
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Bologna badge
Bologna
BOL
3
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Bologna badge
Bologna
BOL
0
F
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta al 8 de febrero de 2026, cuando el Bologna recibió al Parma y se impuso por 1-0. En los últimos cinco duelos oficiales, el balance favorece al Bologna: tres victorias frente a una del Parma, además de un empate. Destacan el 3-1 de noviembre de 2025, cuando el Bologna ganó en el Tardini, y el 2-0 de febrero de 2025, con victoria del Parma en casa.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
L
W
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
W
L
W
L
D
8
CagliariCagliariCGL
115151015-516
W
L
L
L
L
9
BolognaBolognaBOL
114341413+115
D
W
W
W
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
104241713+414
L
W
D
L
W
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
D
L
L
W
W
12
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
L
D
D
L
W
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
D
L
L
L
W
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11236815-79
D
W
D
L
L
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
W
D
L
L
L
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
L
L
L
L
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
W
L
L
L
W
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
L
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, el Bologna ocupa la novena posición, mientras que el Parma es decimoquinto.

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