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Serie A - Jornada 12 22 nov 2026 - 12:00 San Siro

El Milan-Frosinone se transmite en directo en Italia. A continuación, los canales en los que puedes seguir el partido por TV y streaming.

El Milan vuelve a San Siro el domingo 22 de noviembre de 2026 para enfrentarse al Frosinone en la reanudación de la Serie A tras el parón de selecciones. El equipo de Ruben Amorim ocupa el cuarto puesto de la clasificación y busca dar continuidad a su victoria a domicilio ante el Genoa.

El Milan llega a la cita con algunas noticias positivas sobre sus lesionados. Mike Maignan ha vuelto a entrenarse parcialmente con el grupo y, con toda probabilidad, será titular en la portería. Christian Pulisic regresará a Milanello solo en la víspera del partido, pero Amorim no tiene intención de prescindir del estadounidense en el once inicial.

Diego Moreira es el hombre del momento en el Milan. El belga cerró el parón con una actuación extraordinaria ante Italia en la Nations League: marcó el gol que estableció el 4-1 definitivo y fue el mejor del partido. En la liga suma ya cuatro goles y tres asistencias en siete partidos.

Yunus Musah se ha ganado un protagonismo inesperado a las órdenes de Amorim. El estadounidense ha disputado 759 minutos en Serie A, más que Rabiot, y ante el Genoa jugó como lateral izquierdo improvisado con resultados positivos.

El Frosinone de Massimiliano Alvini llega a Milán en buena forma, con tres victorias en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo ha sufrido una sola derrota en ese periodo, el 3-0 ante el Napoli, y ocupa el sexto puesto de la clasificación.

La ausencia de Antonio Raimondo pesa en el ataque visitante, aunque se espera que el jugador se recupere antes de fin de año. El club ya se ha movido en el mercado para solucionar el problema, con una oferta concreta por un delantero sueco.

Si quieres seguir el partido en directo por TV o streaming, a continuación encontrarás toda la información sobre los canales disponibles.

Noticias de los equipos

El Milan recupera a Maignan, que volverá a ser titular tras el problema en el muslo que sufrió con su selección. Se espera que Pulisic llegue a Milanello en la víspera y salga de inicio. La situación de Pavlovic, en cambio, sigue en duda: el defensa serbio ha vuelto a entrenarse parcialmente, pero su presencia en el once dependerá del entrenamiento del día anterior, con Diawara preparado para sustituirlo. Siguen de baja Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze y Terracciano. La posible alineación del Milan es: Bouyer; De Winter, Diawara, Gila; Modric, Musah, Moreira, Rabiot; Pulisic; Ramos, Cisse.

El Frosinone no puede contar con Raimondo, Grillitsch y Terzic por lesión, mientras que Bracaglia está sancionado. La posible alineación visitante es: Palmisani; Akpoguma, Oyono, Monterisi, Calvani; Kvernadze, Ghedjemis, Calo, Cichella; Schmid; Birligea.

Estado de forma

El Milan ha logrado tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente es el triunfo por 1-2 a domicilio ante el Genoa en Serie A. En ese periodo, el Milan venció 3-1 al Inter y 2-0 al Udinese, pero sufrió una dura derrota en casa por 2-4 ante el Bologna y quedó eliminado de la Europa League tras caer 0-2 frente al Ferencvaros. En cinco partidos, el Milan ha marcado seis goles y ha encajado nueve.

El Frosinone ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Serie A. Su derrota más reciente fue por 1-0 ante el Cagliari, pero antes había ganado 2-0 al Torino y goleado 5-1 al Lecce. El empate 4-4 frente al Atalanta da cuenta de la capacidad goleadora del equipo. En cinco partidos, el Frosinone ha marcado doce goles y ha encajado siete.

Enfrentamientos previos

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta al 3 de febrero de 2024, cuando el Frosinone ganó 2-3 en casa ante el Milan en Serie A. En los cinco duelos más recientes, el Milan ha logrado tres victorias, frente a una del Frosinone y un empate. Entre los resultados del conjunto de datos figuran también el 3-1 del Milan en San Siro en diciembre de 2023 y el 0-0 de diciembre de 2018 en el Benito Stirpe.

Clasificación

En Serie A, el Milan ocupa actualmente el cuarto puesto, mientras que el Frosinone es sexto en la clasificación.