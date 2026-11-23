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Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

El Manchester City recibe al Napoli en el Etihad Stadium de Manchester en la Champions League. El martes por la noche se enfrentan dos equipos que llegan a la cita con más dudas que certezas.

El City de Enzo Maresca atraviesa un momento complicado en la Premier League. El sábado, el equipo empató 1-1 contra el Fulham, y Maresca cuestionó la decisión de anular un gol a Erling Haaland tras la revisión del VAR.

El empate dejó al equipo sin victorias en cuatro partidos de liga. En defensa también pesa que lleva nueve encuentros consecutivos sin dejar la portería a cero en todas las competiciones.

El Napoli de Massimiliano Allegri volvió a ganar el sábado al derrotar 1-0 al Torino con un gol de Scott McTominay. La victoria puso fin a una mala racha que comenzó con el empate contra la Lazio y la derrota ante la Juventus.

Allegri pidió cautela y explicó que el recorrido europeo del Napoli se decidirá sobre todo en las tres últimas jornadas de la fase de liga. No obstante, el técnico reiteró que quiere buscar un resultado también en casa del City.

En Manchester se perfila un partido en el que los detalles pueden ser decisivos, entre un City que busca solidez y un Napoli que ha recuperado la confianza. Aquí tienes toda la información sobre los canales de TV, el streaming en directo y la hora de inicio.

Noticias de los equipos

En el Manchester City, se espera que Enzo Maresca alinee un once inicial con Donnarumma en la portería; Guehi, Khusanov y O'Reilly en defensa; y Cherki, Ndiaye y Foden por detrás de Haaland. Por el momento, no constan bajas ni sancionados.

El Napoli de Allegri se presenta con un probable once encabezado por Contini en la portería y con De Bruyne, McTominay y Hojlund entre sus referentes ofensivos. No se han comunicado lesiones ni sanciones, pero Antonio Vergara salió pronto del encuentro contra el Torino, por lo que habrá novedades más cerca del inicio del partido.

Estado de forma

El City suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con 7 goles a favor y 9 en contra. Su resultado más reciente es el 1-1 contra el Fulham, mientras que en la Champions League ganó 3-2 en Leipzig.

El Napoli también presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas, con 7 goles marcados y 8 encajados. Después de caer 4-1 en Oporto, Allegri devolvió al equipo a la senda de la victoria con el 1-0 sobre el Torino, mientras que el 4-1 a domicilio ante el Monza sigue siendo su triunfo más amplio de este periodo.

Antecedentes

El City lleva ventaja en los enfrentamientos recientes, con tres victorias por una del Napoli y un empate en los últimos cinco duelos, todos ellos en la Champions League. El último encuentro fue el 18 de septiembre de 2025, cuando el City ganó 2-0 en el Etihad. En total, el City ha marcado 10 goles y el Napoli, 6.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, el City ocupa el séptimo puesto y el Napoli, el 27.º. Para el Napoli, el partido del Etihad tiene, por tanto, importancia en una zona de la tabla en la que todavía debe defender su posición.