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Serie A
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Mira el Lazio-Cagliari en directo hoy: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

Lazio vs Cagliari
Lazio
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Serie A

Cómo ver el partido de la Serie A entre Lazio y Cagliari, con el horario de inicio y las novedades de los equipos

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Serie A - Jornada 10
Stadio Olimpico, Rome

El Lazio-Cagliari se transmite en exclusiva por streaming en DAZN. Puedes seguir el partido descargando la aplicación en cualquier dispositivo compatible o accediendo directamente a la web de la plataforma. Los clientes que tengan una suscripción tanto a DAZN como a Sky pueden activar el canal DAZN 1 en el número 214 del decodificador de Sky.

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La Lazio de Rino Gattuso recibe al Cagliari en el Estadio Olímpico de Roma en un partido de Serie A que llega en un momento de gran entusiasmo para la Lazio.

Nueve victorias en las primeras diez jornadas y un solo empate: el equipo de la capital está construyendo algo sólido en lo alto de la clasificación, con el Inter a solo tres puntos de distancia.

El último partido dejó huella. La Lazio arrolló al Sassuolo por un contundente 6-2 en el Mapei Stadium, con goles de Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini y Zaccagni, además de un doblete de Noslin. Un resultado que consolidó su liderato en solitario.

El Cagliari llega al Olímpico en una situación opuesta. El equipo de Fabio Pisacane ha perdido tres partidos consecutivos, el último por 4-2 contra la Roma, y busca desesperadamente un cambio de rumbo para ascender desde la zona media de la tabla.

Nzola, que ya marcó contra la Roma, lidera el ataque del Cagliari. Pero la tarea del equipo sardo se presenta complicada ante una Lazio en este estado de forma.

Para conocer toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, sigue leyendo.

Noticias de los equipos

Lazio contra Cagliari alineaciones probables

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
Formación
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-2-1
C. MandasC. MandasO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. DoekhiD. DoekhiN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorT. NoslinT. NoslinM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenE. CaprileE. CaprileY. MinaY. MinaJ. RodriguezJ. RodriguezA. ObertA. ObertZe PedroZe PedroH. WinksH. WinksA. DeiolaA. DeiolaA. RomanoA. RomanoD. MaldiniD. MaldiniM. AdopoM. AdopoM. NzolaM. Nzola
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-3
Lazio

Once inicial

Cagliari

Manager

  • G. Gattuso
  • F. Pisacane

Gattuso confía en el bloque que ha dominado el campeonato hasta ahora. Christos Mandas se mantiene en la portería, con Floriani Mussolini como lateral derecho, Doekhi y Provstgaard como centrales y Nuno Tavares por la izquierda. Frattesi, Belahyane y Taylor ocupan el centro del campo, mientras que el tridente ofensivo lo forman Isaksen, Noslin y Zaccagni. Gudmundsson y Furlanetto siguen de baja por lesión.

Pisacane vuelve a apostar por el 4-3-2-1 para el Cagliari. Caprile defiende la portería; por delante de él, una línea de cuatro con Mina, Rodriguez, Obert y Zé Pedro. Winks y Deiola vuelven al once inicial en el centro del campo junto a Romano, mientras que Adopo y Maldini juegan por detrás de Nzola, único delantero. Idrissi y Felici no están disponibles por lesión.

Estado de forma

LAZ

LAZ - Formulario

JUV
D3-3
MON
W3-1
JUV
W0-3
PAR
W2-1
SAS
W2-6
Gol marcado (encajado)
17/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CGL

CGL - Formulario

UDI
W0-1
JUV
D1-1
MON
L4-0
BOL
L0-2
ROM
L4-2
Gol marcado (encajado)
4/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

La Lazio llega a este partido con cuatro victorias en sus últimos cuatro encuentros de Serie A y solo ha empatado en un amistoso contra la Juve Stabia. En la última jornada de liga venció al Sassuolo por 6-2 a domicilio, mientras que antes había superado a la Juventus por 3-0 y al Parma por 2-1. En sus últimos cinco partidos, la Lazio ha marcado 17 goles y ha encajado 10.

El Cagliari, en cambio, solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y acumula tres derrotas consecutivas antes de este encuentro. Su última victoria fue a domicilio contra el Udinese, por 1-0. En sus cinco partidos más recientes, el equipo sardo ha marcado 4 goles y ha encajado 11.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

LazioEmpateCagliari
4
1
0
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
F
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
F
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
3
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a febrero de 2026, cuando el partido contra el Cagliari terminó 0-0. Antes de ese empate, la Lazio había ganado en casa por 2-0 en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Serie A, la Lazio se ha impuesto en tres ocasiones, con un empate y una derrota, y ha marcado un total de 9 goles frente a los 2 del Cagliari.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
98102510+1525
W
W
W
W
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
10730279+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
95311811+718
L
W
W
D
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
W
D
W
L
W
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
94231711+614
W
D
L
W
D
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
W
W
W
L
W
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
L
W
L
D
W
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
13
GénovaGénovaGEN
9315813-510
W
W
L
W
L
14
LecceLecceLEC
93061019-99
L
L
W
L
L
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
L
L
L
D
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
19
UdineseUdineseUDI
101271022-125
L
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
L
L
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, la Lazio ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación, mientras que el Cagliari se encuentra en el undécimo puesto.

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