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Liga de Campeones
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Stadio Brianteo
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Mira el Inter contra el Manchester City Women en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Inter vs Manchester City Women
Inter
Manchester City Women
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de la Champions League femenina entre el Inter y el Manchester City Women: horario de inicio y noticias de los equipos

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Liga de Campeones - Jornada 4
Stadio Brianteo

El Inter vs. Manchester City Women se retransmitirá en directo por Disney+. A continuación, los detalles para acceder a la retransmisión.

El Inter recibe al Manchester City Women en el Estadio Brianteo de Monza en un partido de la Women's Champions League. Ambos equipos se enfrentan con sus aspiraciones europeas aún intactas, en un encuentro que podría resultar decisivo para sus respectivos caminos en el torneo.

El Inter llega a esta cita con buenas sensaciones tras una racha positiva en la liga. El equipo de David Sassarini venció 3-0 al AC Milan en la última jornada de la Serie A Femminile, confirmando una solidez defensiva que se ha convertido en una de sus señas de identidad esta temporada. En la Women's Champions League, sin embargo, el Inter sabe que el nivel sube considerablemente.

El Manchester City Women, dirigido por Andree Jeglertz, ha respondido con autoridad a sus últimos desafíos en la WSL. El equipo goleó 5-0 al West Ham en la última jornada de liga, un resultado que refleja la calidad ofensiva de un conjunto capaz de ofrecer fútbol de alto nivel con regularidad.

En Europa, el City empató 1-1 con el Paris Saint-Germain en su último partido de la Women's Champions League, un resultado que mantiene abierta la clasificación. Jeglertz sabe que una victoria en Italia daría a su equipo un impulso importante en la clasificación del grupo.

Los dos equipos ocupan la octava y la novena posición, respectivamente, en la clasificación de la Women's Champions League, señal de que cada punto cuenta en esta fase de la competición. Quien salte al campo con mayor determinación en Monza tendrá la oportunidad de dar un paso adelante significativo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido por televisión y en directo por streaming.

Noticias de los equipos

Inter contra Manchester City Women alineaciones probables

Manager

  • D. Sassarini

En el Inter, David Sassarini aún no ha dado a conocer el posible once titular. Por el momento, no hay información disponible sobre bajas o sanciones; se ofrecerán novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Por parte del Manchester City Women, Andree Jeglertz no ha comunicado la alineación prevista ni ha dado indicaciones sobre posibles bajas por lesión o sanción. Habrá más noticias de los equipos en las horas previas al partido.

Estado de forma

INT

INT - Formulario

PAR
W3-0
NAP
D0-0
OLL
L6-0
LAZ
W3-0
MIL
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
0/5
MCI

MCI - Formulario

BHA
W3-2
MAN
D1-1
PSG
D1-1
LCL
W1-2
WHU
W5-0
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Inter suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El equipo de Sassarini venció 3-0 al Milan en su último compromiso, después de haber derrotado a la Lazio por el mismo resultado. Su único tropiezo en este periodo llegó en la Women's Champions League ante el OL Lyonnes, con un contundente 6-0. El empate sin goles con el Napoli Femminile completa un balance de considerable solidez en la Serie A.

El Manchester City Women ha conseguido tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Tras endosarle un 5-0 al West Ham, el equipo ya había mostrado regularidad con el triunfo por 3-2 ante el Brighton y la victoria por 1-2 en el campo del London City Lionesses. Los dos empates, frente al PSG en la Champions League y al Manchester United en la WSL, no han mermado la confianza de un conjunto que ha marcado con regularidad.

Enfrentamientos previos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre el Inter y el Manchester City Women. Con la información disponible, no es posible ofrecer un balance histórico entre ambos equipos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
W
W
W
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
W
D
W
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
W
D
W
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
W
D
W
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
W
W
L
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
D
W
D
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
312074+35
D
W
D
8
InterInterINT
311127-54
L
D
W
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
D
D
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
L
W
L
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
L
L
W
13
ServetteServetteSER
3102614-83
W
L
L
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
D
D
L
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
L
D
L
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
D
L
L
17
RomaRomaROM
301208-81
L
L
D
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
L
L
D
Clasificación a los Cuartos de Final
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Women's Champions League, el Inter ocupa actualmente la octava posición, mientras que el Manchester City Women se encuentra en la novena.

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