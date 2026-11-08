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Serie A
team-logoGénova
Stadio Luigi Ferraris
team-logoAC Milán
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Mira el Genoa-Milan en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Génova vs AC Milán
Génova
AC Milán
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Genoa y Milan: horario de inicio y noticias de los equipos

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crest
Serie A - Jornada 11
Stadio Luigi Ferraris

El Genoa-Milan se transmite en directo y en exclusiva por streaming en DAZN. Para seguir el partido es necesario contratar una suscripción a la plataforma.

El Milan de Ruben Amorim visita al Genoa en el estadio Luigi Ferraris en la undécima jornada de la Serie A. El Milan llega a Marassi todavía cabizbajo tras la dura derrota en casa contra el Ferencvaros en la Europa League, un resultado que ha rebajado el entusiasmo generado por la victoria en el Derby della Madonnina.

El Genoa de Daniele De Rossi atraviesa, en cambio, un excelente momento de forma. El equipo ha ganado sus tres últimos partidos de liga, incluida una prestigiosa victoria en casa contra la Juventus, y llega a la cita con la confianza recuperada.

La situación del Milan en la clasificación sigue siendo positiva, con el equipo en el quinto puesto de la Serie A, pero su rendimiento irregular continúa preocupando. Amorim tiene que lidiar con una plantilla diezmada por las lesiones, sobre todo en defensa, y con las crecientes dudas sobre la fortaleza mental del grupo tras las decepciones europeas.

Diego Moreira, gran protagonista del derbi con un gol y dos asistencias, está llamado a confirmar su buen momento también fuera de casa. El talento portugués es uno de los pocos motivos de optimismo en el Milan, junto con un Gonçalo Ramos que busca continuidad de cara a portería.

El Genoa ocupa, por su parte, la duodécima posición en la clasificación, pero sus últimos resultados muestran a un equipo en crecimiento y capaz de vencer a rivales de mayor nivel. De Rossi ha encontrado equilibrio e identidad, y el Ferraris se presenta como un campo difícil para cualquiera.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el Genoa-Milan en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Génova contra AC Milán alineaciones probables

3-5-2
Génova crest
Génova
GEN
Formación
AC Milán crest
AC Milán
MIL
4-2-3-1
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardA. MarcandalliA. MarcandalliJohan VásquezJohan VásquezH. TraoreH. TraoreM. EllertssonM. EllertssonT. BaldanziT. BaldanziM. FrendrupM. FrendrupStephan El ShaarawiStephan El ShaarawiL. ColomboL. ColomboM. OsmajicM. OsmajicM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaPervis EstupiñánPervis EstupiñánS. DiawaraS. Diawarateam-logoD. MoreiraC. PulisicC. PulisicY. MusahY. MusahL. ModricL. ModricA. RabiotA. RabiotG. RamosG. Ramos
AC Milán crest
AC Milán
MIL
3-5-2
Génova

Once inicial

AC Milán

Manager

  • D. De Rossi
  • R. Amorim

El Genoa de Daniele De Rossi no podrá contar con Elias Havel, Lorenzo Venturino ni Joi Xheto Nuredini por lesión. El probable once titular tendría a Bijlow bajo palos, con una defensa de tres formada por Marcandalli, Oestigard y Vasquez, y a El Shaarawy y Baldanzi en apoyo de Osmajic.

Amorim afronta, en cambio, una auténtica emergencia defensiva: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic y Tomori son baja por lesión. El probable once del Milan tendría a Maignan en la portería, con De Winter, Gila y Diawara en defensa, Estupinan como lateral izquierdo y el trío Moreira-Ramos-Pulisic en ataque, con Modric en la dirección del juego.

Estado de forma

GEN

GEN - Formulario

FIO
W2-1
ROM
L2-0
VEN
W1-0
JUV
W2-0
LEC
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MIL

MIL - Formulario

BOU
L3-0
UDI
W0-2
BOL
L2-4
INT
W3-1
FTC
L0-2
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Genoa llega al encuentro con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, uno de los mejores registros actuales de la Serie A. El equipo venció al Lecce por 2-1 en la última jornada y antes había superado a la Juventus por 2-0 en casa. En esos cinco encuentros, el conjunto de De Rossi marcó 6 goles y encajó 5.

El Milan presenta, en cambio, un balance más irregular: dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League. Su último encuentro fue la derrota por 0-2 contra el Ferencvaros, precedida por la victoria por 3-1 en el derbi contra el Inter. El Milan marcó 6 goles y encajó 9 en ese periodo, un dato que refleja las dificultades defensivas del equipo.

Enfrentamientos previos

Cara a cara

GénovaEmpateAC Milán
0
3
2
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
2
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Génova badge
Génova
GEN
1
F
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
2
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
Génova badge
Génova
GEN
0
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
Génova badge
Génova
GEN
3
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se remonta a mayo de 2026, cuando el Milan se impuso por 2-1 en el Ferraris en la Serie A. En los últimos cinco duelos directos, el Milan suma tres victorias, por ninguna del Genoa, además de dos empates. Los dos equipos marcaron un total de 14 goles en esos cinco encuentros.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
111010258+1731
W
W
W
W
W
2
RomaRomaROM
118303110+2127
W
W
W
D
W
3
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
L
W
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
W
L
W
L
D
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
W
W
W
W
L
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
W
L
L
L
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
114251714+314
L
L
W
D
L
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
D
L
L
W
W
12
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
L
D
D
L
W
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
D
L
L
L
W
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
W
D
L
L
L
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
L
W
D
L
L
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
L
L
L
L
L
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
W
L
L
L
W
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
L
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, el Genoa ocupa actualmente la duodécima posición, mientras que el Milan se encuentra en el quinto puesto de la clasificación.

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