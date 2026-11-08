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Serie A - Jornada 11 8 nov 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

El Genoa-Milan se transmite en directo y en exclusiva por streaming en DAZN. Para seguir el partido es necesario contratar una suscripción a la plataforma.

El Milan de Ruben Amorim visita al Genoa en el estadio Luigi Ferraris en la undécima jornada de la Serie A. El Milan llega a Marassi todavía cabizbajo tras la dura derrota en casa contra el Ferencvaros en la Europa League, un resultado que ha rebajado el entusiasmo generado por la victoria en el Derby della Madonnina.

El Genoa de Daniele De Rossi atraviesa, en cambio, un excelente momento de forma. El equipo ha ganado sus tres últimos partidos de liga, incluida una prestigiosa victoria en casa contra la Juventus, y llega a la cita con la confianza recuperada.

La situación del Milan en la clasificación sigue siendo positiva, con el equipo en el quinto puesto de la Serie A, pero su rendimiento irregular continúa preocupando. Amorim tiene que lidiar con una plantilla diezmada por las lesiones, sobre todo en defensa, y con las crecientes dudas sobre la fortaleza mental del grupo tras las decepciones europeas.

Diego Moreira, gran protagonista del derbi con un gol y dos asistencias, está llamado a confirmar su buen momento también fuera de casa. El talento portugués es uno de los pocos motivos de optimismo en el Milan, junto con un Gonçalo Ramos que busca continuidad de cara a portería.

El Genoa ocupa, por su parte, la duodécima posición en la clasificación, pero sus últimos resultados muestran a un equipo en crecimiento y capaz de vencer a rivales de mayor nivel. De Rossi ha encontrado equilibrio e identidad, y el Ferraris se presenta como un campo difícil para cualquiera.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el Genoa-Milan en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

El Genoa de Daniele De Rossi no podrá contar con Elias Havel, Lorenzo Venturino ni Joi Xheto Nuredini por lesión. El probable once titular tendría a Bijlow bajo palos, con una defensa de tres formada por Marcandalli, Oestigard y Vasquez, y a El Shaarawy y Baldanzi en apoyo de Osmajic.

Amorim afronta, en cambio, una auténtica emergencia defensiva: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic y Tomori son baja por lesión. El probable once del Milan tendría a Maignan en la portería, con De Winter, Gila y Diawara en defensa, Estupinan como lateral izquierdo y el trío Moreira-Ramos-Pulisic en ataque, con Modric en la dirección del juego.

Estado de forma

El Genoa llega al encuentro con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, uno de los mejores registros actuales de la Serie A. El equipo venció al Lecce por 2-1 en la última jornada y antes había superado a la Juventus por 2-0 en casa. En esos cinco encuentros, el conjunto de De Rossi marcó 6 goles y encajó 5.

El Milan presenta, en cambio, un balance más irregular: dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League. Su último encuentro fue la derrota por 0-2 contra el Ferencvaros, precedida por la victoria por 3-1 en el derbi contra el Inter. El Milan marcó 6 goles y encajó 9 en ese periodo, un dato que refleja las dificultades defensivas del equipo.

Enfrentamientos previos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se remonta a mayo de 2026, cuando el Milan se impuso por 2-1 en el Ferraris en la Serie A. En los últimos cinco duelos directos, el Milan suma tres victorias, por ninguna del Genoa, además de dos empates. Los dos equipos marcaron un total de 14 goles en esos cinco encuentros.

Clasificación

En la Serie A, el Genoa ocupa actualmente la duodécima posición, mientras que el Milan se encuentra en el quinto puesto de la clasificación.