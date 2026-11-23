Estas son las opciones para seguir el Como-AEK Atenas por televisión y streaming. El partido está disponible en Sky Sport y NOW, con la posibilidad de ver la retransmisión en directo a través de los enlaces indicados.

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Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

El estadio Giuseppe Sinigaglia acoge el Como-AEK Atenas, un duelo de Champions League entre un equipo que atraviesa un gran momento de confianza y otro que busca respuestas.

El Como de Cesc Fabregas llega tras vencer por 2-0 al Cagliari en la Serie A, un triunfo con el que dejó atrás la derrota por 2-0 ante el Inter. En Europa, el equipo de Como ya ha mostrado su mejor versión con el 9-1 que le endosó al Lens.

El dato más llamativo es su producción ofensiva: 15 goles marcados en los últimos cinco partidos. Nico Paz es el símbolo de este crecimiento, con seis goles y ocho asistencias en 14 encuentros esta temporada entre todas las competiciones.

El AEK Atenas de Marko Nikolic atraviesa un momento más complicado. Después de perder 2-3 ante el Real Madrid en Champions League, el equipo griego cayó también en el derbi contra el Panathinaikos y en el partido de Copa frente al PAOK.

Su último partido dejó, sin embargo, una señal positiva: la victoria por 1-0 en el campo del Kalamata en liga. Para el equipo de Nikolic, el punto débil sigue siendo la defensa, que ha encajado nueve goles en los últimos cinco partidos.

Aquí tienes toda la información para seguir el Como-AEK Atenas en directo: canales de televisión, streaming, alineaciones y estado de forma.

Noticias de los equipos

El Como de Cesc Fabregas no puede contar con Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao ni Moise Kean, todos ellos de baja por lesión, y no tiene sancionados. En la alineación prevista figura Jean Butez en la portería, con Kempf, Couto, Ramon y Valle en defensa; Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina y Paz en el centro del campo, y Douvikas como único punta.

El AEK Atenas de Marko Nikolic no dispone de los lesionados Zini, Oleksandr Zubkov y Kervin Arriaga, mientras que Aboubakary Koita está sancionado. En el once previsto destacan Strakosha bajo palos, Relvas y Moukoudi en defensa, Marin y Majer en el centro del campo y la pareja atacante formada por Varga y Jovic. Las posibles novedades se conocerán más cerca del inicio del partido.

Estado de forma

El Como ha sumado cuatro victorias y una derrota (4-0-1) en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 2-0 ante el Cagliari en la Serie A, mientras que el resultado más abultado sigue siendo el 9-1 en el campo del Lens en Champions League. En los otros encuentros, el equipo de Como venció al Venezia por 1-0 y al Torino por 3-1, y solo perdió contra el Inter por 2-0. En total, el equipo de Fabregas ha marcado 15 goles y ha encajado cuatro.

El AEK Atenas ha ganado dos veces y ha perdido tres (2-0-3). Su último resultado fue el 1-0 en el campo del Kalamata en la Super League, precedido por el 2-1 ante el Levadiakos. En cambio, sufrió derrotas contra el Real Madrid (2-3), el Panathinaikos (0-2) y el PAOK en Copa (1-3). Su balance es de seis goles marcados y nueve encajados.

Enfrentamientos directos

Según los datos disponibles, no hay enfrentamientos recientes entre el Como y el AEK Atenas. Por eso no es posible establecer un balance entre ambos: el duelo llega sin antecedentes recientes que sirvan de referencia.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, el Como ocupa el cuarto puesto, mientras que el AEK Atenas es 29.º. La distancia refleja dos temporadas europeas opuestas: el equipo de Como está en la zona alta y juega para consolidar su posición, mientras que el conjunto griego intenta remontar desde la parte baja y necesita puntos para mejorar su trayectoria.