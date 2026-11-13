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El Bélgica-Italia se emitirá en abierto por Rai 1, con streaming gratuito en directo disponible en RaiPlay.
El Koning Boudewijnstadion de Bruselas acoge el domingo el duelo decisivo del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League entre Bélgica e Italia. Con la clasificación para los cuartos de final todavía en juego, ambos equipos saltan al campo con todo por decidir.
Italia llega a Bruselas en un gran momento de forma tras vencer el jueves por la noche a Francia por 3-1 en San Siro. Francesco Esposito fue el gran protagonista con un doblete: marcó su primer gol en el minuto 26 y el penalti decisivo en el 75. Sus tantos permitieron a Italia remontar la desventaja inicial provocada por el gol de Olise.
Roberto Mancini demostró que sabe leer los partidos: su equipo cedió el 65 % de la posesión a los franceses y aprovechó las transiciones verticales con una precisión letal. Davide Frattesi marcó el 2-1 en el minuto 63, uno después de la entrada de Federico Dimarco, que dio la asistencia.
Bélgica, por su parte, sumó tres puntos importantes el jueves en Turquía al ganar por 2-1 gracias a Jeremy Doku y Charles De Ketelaere. Mark van Bommel llega a Bruselas con un equipo que alcanza los nueve puntos y que, con una victoria, sellaría su pase a cuartos independientemente de los demás resultados.
Romelu Lukaku no viajó a Izmir por un problema en la cadera, y van Bommel espera recuperarlo para este encuentro. Doku, que regresó tras una larga lesión, ya ha demostrado que está en forma.
En la clasificación, Italia y Bélgica están separadas ahora por un solo punto: Italia lidera el grupo con diez y los Diablos Rojos la siguen con nueve. Una victoria belga lo cambiaría todo; un empate o una derrota daría el primer puesto a Italia.
A continuación, toda la información para seguir el Bélgica-Italia por televisión y en streaming.
Noticias de los equipos
Belgium contra Italia alineaciones probables
Manager
- M. van Bommel
Por parte de Bélgica, Mark van Bommel aún no ha comunicado la alineación probable ni novedades oficiales sobre lesiones o sanciones. Romelu Lukaku se perdió el viaje a Turquía por un problema en la cadera y su disponibilidad para este partido se evaluará en las horas previas al pitido inicial. Se ofrecerán más novedades poco antes del encuentro.
Roberto Mancini tampoco ha dado a conocer la alineación titular. El cuerpo técnico de Italia actualizará la lista de jugadores disponibles en función de las últimas evaluaciones físicas antes del partido. Las noticias sobre posibles lesiones o sanciones se comunicarán en las horas previas al inicio del encuentro.
Estado de forma
Bélgica ha logrado tres victorias y sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Nations League. Su último resultado positivo llegó el jueves, con un triunfo por 2-1 en Turquía. Antes, los Diablos Rojos habían sufrido una dura derrota por 4-1 ante Francia, aunque en octubre habían vencido a Turquía por 3-0 en casa. En esos cinco encuentros, Bélgica marcó ocho goles y encajó siete.
Italia ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Viene del 3-1 que le endosó a Francia el jueves en San Siro, después de empatar 1-1 en el Parque de los Príncipes el mes pasado. En ese tramo, el equipo de Mancini marcó diez goles y encajó cuatro.
Enfrentamientos anteriores
Cara a cara
El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta al 25 de septiembre de 2026, cuando Bélgica se impuso por 2-0 a domicilio ante Italia en la fase de grupos de esta misma Nations League. En los últimos cinco duelos entre ambas selecciones, el balance es de dos victorias por cada lado y un empate. Los encuentros más recientes se disputaron todos en la Nations League entre 2024 y 2026.
Clasificación
Grp. 1
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|+5
|10
W
W
D
W
L
|2
|5
|3
|1
|1
|8
|5
|+3
|10
L
W
D
W
W
|3
|5
|3
|0
|2
|8
|6
|+2
|9
W
L
W
L
W
|4
|5
|0
|0
|5
|3
|13
|-10
|0
L
L
L
L
L
En la clasificación del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League, Italia ocupa el primer puesto y Bélgica, el tercero.